マイナビニュース
マイナビ
テレビ・映画・人気芸能人の最新情報
会員ページ
メニュー
総合トップ
TECH+
Channel
企業IT
ITインフラ
セキュリティ
開発/エンジニア
SaaS
企業動向
マーケティング
キャリア/スキル
クラウド
ワークスタイル
Sponsored
無線LAN / Wi-Fi
Lenovoの企業支援＋
デル・テクノロジーズ
Python学習
マウスコンピューター（法人）
地域のスマート化
OPEN DX
マネーフォワード クラウド
顧客データ活用
ノーコードツール kintone
プライバシー保護
電通
情シス業務改革特集
伊藤忠テクノソリューションズ
テクノロジー
半導体
カーエレクトロニクス
HPC
環境技術
サイエンス
宇宙・航空
ものづくり
Sponsored
IoT
シーメンスEDA
インテルのAI × ITインフラ
導入事例
業種から探す
テーマから探す
製品/ソリューションから探す
ホワイトペーパー
事例
レポート
インタビュー
ソリューション
クラウド/データセンター
仮想化
ハードウェア
スマートモバイル
ネットワーク
システム運用管理
CRM/SFA/マーケティング
経営とIT
セキュリティ
業務系システム
データ分析
情報系システム
システム開発
ハードウェア開発
セミナー
はたらくの未来へ/日本HP
+Digital
Channel
パソコン
Windows
アップル
PC本体
ゲーミングPC
自作 / テクノロジ
AI PC
周辺機器
ソフト
インターネット
セキュリティ対策
キャンペーン / イベント
Sponsored
パソコン工房
マウスコンピューター
ワコム
dynabook
アーク
FRONTIER
BTO PCのサイコム
アイオーデータ50周年
Related
セキュリティソフト比較
ヒカリノトリセツ(光回線比較)
パソコン買取
モバイルwi-fiどっとこむ
モバイル
iPhone
Android
携帯キャリア
MVNO
スマホアプリ / サービス
ゲームアプリ
料金プラン
スマホアクセサリー
Sponsored
IIJmio
HUAWEI
IIJmio乗り換え体験談
Related
格安SIM比較
スマホ買取
iPhone買取
スマホ比較
家電
カメラ
テレビ / レコーダー
プロジェクター
サウンド / オーディオ
時計 / ウェアラブル
生活家電
家電量販店
デジタルコンテンツ
Sponsored
CASIO
ジョーシン
LG Electronics
LiberNovo
Related
家具・家電レンタル比較
家電買取
ゲーム
eスポーツ
コンソールゲーム
スマホゲーム
PCゲーム
Related
ゲーム買取
ガジェット
ガジェット
VR
メタバース
タブレット
電子書籍
モビリティ
みんなのデジタル
家族のデジタル
スマート家電
美容家電
家電バズ
学びのIT
ネット
IIJ
Sponsored
IIJmio乗り換え体験談
eSIM乗り換えガイド
IIJmio
マネー力向上委員会
家族の家計管理
格安SIMしか勝たん！
SIM販売
IoTで変わるライフスタイル
ダークパターン対策
PREMIUM
PREMIUM
Car
Watch
Money
Life
Sponsored
住宅ローン
SBIネオトレード証券
ウーマン
ワーク＆ライフ
ワーク＆ライフ
キャリア
ビジネススキル
マネー
暮らし
ヘルスケア
グルメ
レジャー
車とバイク
キャッシュレス
次世代教育
ふるさと納税
Sponsored
みんなでごはん
自転車のある生活
FOOD & LIFE COMPANIES
ヤマハ発動機
独立・開業
健康セルフケア
三井不動産
免疫ケア
日産自動車
こどもスマイルムーブメント
NZAM(JAグループ・投資信託)
はたらくWell-Being
前を向く頭皮ケア&ヘアケア
J:COM
JA共済 ちいきのきずな
chocoZAP / RIZAP
COSMO(ココロも満タンに)
からだWelcia・くらしWelcia
ダークパターン対策
ローソン
ファミリーマート
一宮西病院
Uber
アイのある暮らし
世界は鉄でできている 日本製鉄
旅を楽しくする 星野リゾート
ボーネルンド
北海道電力｜ほくでん
雇用インフラ UTAIM/MMM
焼肉牛角・しゃぶしゃぶ温野菜
JALグループ旅行会社 ジャルパック
ENEOSグループの決意
AOKI・ORIHICA
レバレジーズ (Leverages)
ミツカン
カインズと始める新生活
チャージスポット/チアスポット
ノンアルコール
いすゞ自動車
HBA
三井住友海上
かっぱ寿司
ダノン
Supporter
ロフト
弁護士相談
SIM販売
TEAM家事・育児
メンズウェルネス
ヤマハ
MOVE ON by オリックスグループ
女子中高生向けオフィスツアー
清水建設
くらしのお困りガイド
Related
買取
医療脱毛
メンズ脱毛
退職代行
LOCALキャリアセンター
不動産査定
不動産投資
太陽光発電
電力・ガス
水まわりのレスキューガイド
資格
英会話
ヨガ・ピラティス
音楽教室
カーリース
エアコンクリーニング
ハウスクリーニング
電話占い
ナイトブラ
着圧レギンス
宅配弁当
ドッグフード
ウォーターサーバー
フォト
店舗＆集客
就職応援
就職応援
仕事のゲンバ
就活のホンネ
就活準備
Sponsored
内航海運業界
Supporter
Ｓｋｙ
エンタメ
エンタメ
芸能
テレビ
ラジオ
映画
YouTube
BS・CS番組
話題
WOWOW
スポーツ
Sponsored
Spotify
FOD
Pontaパス
TELASA
ライブ配信アプリ(17LIVE)
アミューズメント
カラオケ（JOYSOUND）
Related
エンタピック（漫画配信）
ホビー
ホビー
アニメ
鉄道
コミック
おもちゃ
特撮
将棋
トレンド
キャラクター
Sponsored
バンダイ/BANDAI SPIRITS
Related
アニメグッズ買取
特集
地域活性
地域活性
Sponsored
地域活性
IIJ
IIJ
Sponsored
IIJmio乗り換え体験談
eSIM乗り換えガイド
IIJmio
マネー力向上委員会
家族の家計管理
格安SIMしか勝たん！
SIM販売
IoTで変わるライフスタイル
ダークパターン対策
はたらくの未来へ/日本HP
読者コーナー
おすすめナビ
マイナビBOOKS
おすすめのキーワード
お笑い
マンガ
AI
ビジネス用語
仮面ライダー
ドラマ
キーワード一覧
チャンネル一覧
総合トップ
TECH+
+Digital
PREMIUM
ウーマン
ワーク＆ライフ
就職応援
エンタメ
ホビー
特集
地域活性
IIJ
読者コーナー
おすすめナビ
マイナビBOOKS
関連サイト
マイナビニュースについて
SNSアカウント一覧
メールマガジン登録
マイナビニュース公式SNS
]
Googleでマイナビニュースを優先表示する方法
「#仲里依紗」のニュースまとめ
マイナビニューストップ
仲里依紗
「#仲里依紗」の新着記事
エンタメ
「何これ」「まず靴じゃないと思った」「玄関に金塊がある」朝井リョウ、共演の仲里依紗の靴に驚がく - 『さんまのまんま』出演を振り返る
2026/07/22 13:44
エンタメ
明石家さんま、仲里依紗の中学生の息子をお笑いの世界へ“熱烈スカウト” 「俺に任せろ!」
2026/07/12 18:00
エンタメ
「2ショットを上げちゃダメ」に「これだったらよくね?」 中尾明慶&仲里依紗夫妻、フォロワー爆増の“2S”写真を公開
2026/05/05 21:00
エンタメ
中尾明慶、妻・仲里依紗に「叱られちゃう」「料理教室とかちょっと“覗いて”みようかな」
2026/04/24 17:16
レポート
ホビー
細田守監督『時をかける少女』今夜金曜ロードショーにて放送
2025/11/28 06:00
エンタメ
仲里依紗、『おむすび』“伝説のギャル”役への思い「ギャルのイメージをポジティブに変えたい」
2024/10/21 11:25
エンタメ
朝ドラ主演・橋本環奈のギャル姿を共演者絶賛 仲里依紗「完璧」「キング・オブ・ギャル」
2024/09/09 17:00
レポート
エンタメ
橋本環奈「朝ドラだ!」『おむすび』鑑賞し感動 ギャル描く物語にキャスト陣が手応え
2024/09/09 17:00
レポート
エンタメ
山本耕史、実写版『はたらく細胞』キラーT細胞に「納得」 血小板はマイカ・ピュ
2024/07/31 07:00
エンタメ
仲里依紗、チャンネル登録者数“200万人”突破「いかないと思ってた」
2024/04/19 14:00
エンタメ
中尾明慶＆仲里依紗、4年ぶり夫婦共演に照れ＆安心感 念願のUber Eats新CM出演に喜び
2024/04/15 00:00
インタビュー
エンタメ
中尾明慶、“一番仲がいい俳優”は「仲里依紗しかいない」に反響「萌えた」
2024/04/12 12:30
エンタメ
『ふてほど』キャストが全員笑顔で撮了 阿部サダヲ「またみなさんとお会いしたい」
2024/03/29 06:00
エンタメ
仲里依紗、レッドカーペットで映える! ひな祭りの思い出は「ゴキブリ」
2024/02/21 15:00
レポート
エンタメ
『アクターズ・ショート・フィルム4』、期間限定で劇場上映
2024/02/19 18:30
エンタメ
仲里依紗、浜崎あゆみへの“愛”が爆発「やっぱり天才」「センスよすぎ」
2024/02/18 17:00
エンタメ
仲里依紗、メンタルを強くする“秘訣”を伝授「夜中にいつもやってる」
2024/02/17 23:00
エンタメ
仲里依紗、デビュー20周年で初のファンイベントを開催!「たくさんの“ありがとう”を…」
2024/01/31 05:00
エンタメ
仲里依紗、1980年代風のド派手ヒョウ柄衣装で登場「肩パッドは控えめに2個」
2024/01/19 12:54
レビュー
エンタメ
『アクターズ･ショート･フィルム』、第4弾は千葉雄大、仲里依紗らが監督に
2023/12/26 12:00
新着記事をもっと見る
「#仲里依紗」のレビュー記事
エンタメ
仲里依紗、1980年代風のド派手ヒョウ柄衣装で登場「肩パッドは控えめに2個」
2024/01/19 12:54
レビュー
エンタメ
仲里依紗演じる主婦の悲しき結末に涙必至…『美食探偵 明智五郎』第4話
2020/05/03 06:00
レビュー
「#仲里依紗」の連載記事
エンタメ
ソロシネマ宅配便 第5回 仲里依紗が魅せる2010年代最強のアイドル映画『時をかける少女』
2020/04/24 10:00
連載
エンタメ
こじらせハスキー･橋爪ヨウコの三度の飯よりテレビが好き! 第4回 仲里依紗に真矢ミキ…『黒革の手帖』は武井咲の脇を固める女優陣にも注目!
2017/09/07 12:00
連載
エンタメ
真実一郎のアイドル★ベンチマーク 第17回 唯一無二のセクシー・ディーバ - ゼブラクイーン(仲里依紗)
2010/04/26 14:00
連載
過去の記事を探す
年を選択
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2024年
2025年
2026年
月を選択
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
記事種別を選択
ニュース
ハウツー
インタビュー
レポート
レビュー
連載
特集
診断
動画
検定
事例
ソリューション
もっと見る
このチャンネルについて
映画・テレビ・舞台・芸能情報などをいち早くお届け。取材記事と記事内の写真・画像が充実しています。