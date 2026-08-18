ソニー・ミュージックレーベルズは、新たな坂道グループ・青葉坂46を設立し、18日よりメンバー募集のオーディションを開催する。

1年後に「乃木坂46 7期生」「櫻坂46 5期生」「日向坂46 6期生」に配属

青葉坂46は、本オーディションで選ばれたメンバーだけで結成される新グループ。メンバーは1年間の活動を経て、「乃木坂46 7期生」「櫻坂46 5期生」「日向坂46 6期生」として、いずれかのグループへと配属される。

オーディションの応募期間は、8月18日から10月8日まで。オーディションの応募資格は、10月8日時点において満12歳から満20歳までの女性で、2次審査以降の審査に参加可能であることや、正規メンバーに選ばれた場合に速やかに上京、在住可能であることが条件となっている。

オーディションの開催に伴い、18日より、「青葉坂46オーディション告知Movie」を公開。本CMには、乃木坂46より遠藤さくら、賀喜遥香、井上和、池田瑛紗、櫻坂46より森田ひかる、山崎天、山下瞳月、谷口愛季、日向坂46より小坂菜緒、上村ひなの、正源司陽子、大野愛実が出演。それぞれのこれまでの経験や思いを込め、夢に向かって一歩踏み出すすべての人へエールを送る内容となっている。

乃木坂46 井上和

「先のことを考えてリスクを恐れるより、やってみてから考えればいい」。当時のオーディション募集で賀喜遥香さんがエールとして伝えてくれたこの言葉があったからこそ、私は挑戦する勇気を持てました。

未知の未来に怯えるよりも、少し開き直って一歩を踏み出してみる。その一歩が、間違いなく新しい自分を見せてくれます。未来に悩む私たち世代にとって、その思い切りこそが何より大切だと実感しています。恐れずに、新しい世界へ飛び込んできてほしいです。

櫻坂46 森田ひかる

オーディションに応募したとき、私も最初は自信がなく、将来に不安ばかり抱えていました。でも「好き」「憧れ」という気持ちだけで飛び込み、人生が本当にガラッと変わりました。

メンバーやスタッフの皆さん、ファンの方々との出会いのおかげで、8年経った今でも新しい自分に出会い続けています。

「自分を変えたい」「新しい自分に出会いたい」――そんな小さな思いがあれば十分です。皆さんと一緒に活動できる日を楽しみに待っています！

日向坂46 小坂菜緒

私もオーディションのときは、締め切りギリギリまで本当にたくさん悩みました。それでも勇気を出せたのは、「努力したことは無駄にならない」「挑戦しないと何も始まらない」という思いが、最後の一押しになってくれたからです。

皆さんも、ぜひ勇気を振り絞って一歩を踏み出してみてください。心から応援しています。