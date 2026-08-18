18日に放送されたフジテレビ系バラエティ番組『超調査チューズデイ～気になる答え今夜出します～』(毎週火曜19:00～)で、秋元真夏が自由奔放ぶりを発揮した。

全国の人気道の駅TOP3を発表する企画で、ランキングのヒントから1位を察すると、「もうどこか分かりました(笑)」とあっさり告白。MCのニューヨークから「なんでそんな冷めること言うの」「黙っといてくださいよ!」と立て続けにツッコまれたほか、無茶振りの食リポ企画では「あと3回続いたら番組を卒業します」と宣言した。

秋元真夏

道の駅ランキングで「絶対に言わなくていい」コメント

今回のテーマは、「最新!全国道の駅グランプリ2026、人気TOP3 絶品ご当地グルメ1日でいくつ制覇できる?」。今月発表された「じゃらん全国道の駅グランプリ2026」で、全国1,231カ所の中から選ばれた人気ランキングTOP3を、植田紫帆(オダウエダ)、福田麻貴(3時のヒロイン)、信子(ぱーてぃーちゃん)が1日で巡り、絶品ご当地グルメをいくつ味わえるのかを検証する弾丸旅に挑んだ。

第3位の岩手県「道の駅 遠野 風の丘」が紹介され、第2位・第1位が伏せられた状態でスタジオパートに入ると、秋元は「私、お昼の番組でよく道の駅に行くんですけど、さっき群馬県が1位って書いてあったので、もうどこか分かりました(笑)」とニヤリ。

レギュラー出演者から水を差された形の番組MC・ニューヨークの屋敷裕政は「なんでそんな冷めること言うの」、嶋佐和也も「絶対に言わなくていいと思います」とテンションだだ下がりだが、秋元は構わず笑顔を振りまいていた。

そんなやり取りを経て、第2位の宮城県「あ・ら・伊達な道の駅」、第1位の群馬県「道の駅 川場田園プラザ」が発表された後に再び振られた秋元は、すかさず「1位の予想当たってました(笑)」と報告し、カズレーザーは「(発表された時)全くリアクション取ってなかったですもんね(笑)」と指摘。

屋敷に「それでもリアクション取ってくださいよ」とレギュラー出演者としての自覚を促されると、秋元は「ただ行ったことはなくて、興味があって一番行ってみたかった道の駅でした」と釈明するが、屋敷は「行ったことなくて見たことあるやつは、黙っといてくださいよ!」と注意を重ねた。

このように自由奔放な秋元だったが、「今週の秋元真夏の美味(うま)いものを食べてウマいことを言う」コーナーを勝手に作られ、「えんがわ押し寿司」を食べて「めちゃくちゃ美味しくて、食リポが押しそうです」と謎コメントで撃沈。顔を真っ赤にして「やだ、コーナー化しないでください」「あと3回続いたら番組を卒業します(笑)」と宣言した。

さらに、旅先で起こったトラブルをトークし、その内容を秋元が「大・中・小」の賞品で判定するコーナーでは、屋敷の「BKB(バイク川崎バイク)さんがカジノの入口で警備員に“twelve(12歳)?”と聞かれた」というエピソードに、秋元は即「大(チーズ4種盛り合わせ)」を贈呈。「話も簡潔でしたし、こんなにレギュラー一緒にやってて全然距離が縮まらないので、ここで“大”をあげておきたい」という秋元に、屋敷は「俺はだいぶ縮まってると思ってますけど」と、すれ違いが浮き彫りになっていた。