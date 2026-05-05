5日に生放送されたフジテレビ系バラエティ番組『超調査チューズデイ』(毎週火曜19:00～)では、「こどもの日SP! 最強の鉄道キッズが集結! 鉄道知識No.1決定戦!」を開催。この“前座”として開催されたスタジオの生クイズ対決では、カズレーザーらが大人気ないガチ解答で秋元真夏をヒヤヒヤさせた。

正解して大人気なく喜ぶカズレーザーらと悔しがる鉄道キッズたち

今回は、生放送のオープニングから鉄道キッズチーム3人と、番組レギュラーチーム(カズレーザー、嶋佐和也、秋元真夏)による鉄道クイズ対決でスタート。この後、VTRで「最強の鉄道キッズが集結! 鉄道知識No.1決定戦!」が控えており、番組的にはあくまで“前座”として子どもたちの鉄道知識のすごさを披露する時間だったが、そんなセオリーはお構いなしのクイズ王・カズレーザーの容赦ない洗礼を浴びることになった。

第1問の写真クイズから「スペーシアX!」と、百戦錬磨の早押しスキルと知識で正解をかっさらっていくカズレーザー。さらに、昭和時代の写真から駅を当てるクイズでも「昔の写真好きなのよ」と、またも知識を駆使して「上野駅!」と即答し、ぼう然とする子どもたちを尻目に正解を勝ち取った。

本番前に「よし! 頑張るぞ!」と気合を入れて臨んでいた鉄道キッズたちだったが、歴史問題で太刀打ちできず、テンションは下降する一方。その後のCM中も、「これは分からない」「大人たちがずるい」「ずるいずるい」と不満が止まらない。

そんなCM中のひと波乱の後、番組レギュラーチームの勝利目前で出題された、パネルが空いていく写真から駅名を当てるクイズでは、天敵・カズレーザーが「片瀬江ノ島駅!」と正解。誰もが万事休すと思いきや、早押し後にパネルが一枚空いたと、鉄道キッズから“物言い”が。この執念のチャレンジが実ってカズレーザーの正解は取り消しとなり、その後の怒涛の正解で何とか鉄道キッズチームが勝利を収め、テレビ的にもホッとひと安心の決着で本編のVTRに突入した。

「最強の鉄道キッズが集結! 鉄道知識No.1決定戦!」は、子どもたちが直前のスタジオを上回る熱量でバトルを展開。上位に進出できなかった仲間たちを思って涙する最年少・あきとくん(小学1年生)と、それを受けてまた涙する最年長・ゆうとくん(小学6年生)の絆に、スタジオの大人たちは大いに感激した。

スタジオでのクイズバトルでは、カズレーザーの横で「あまりにも大人気なくてヒヤヒヤしました」と吐露していた秋元だったが、VTRを見終えると「この番組史上、一番ハートフルな企画でしたね」と穏やかな笑顔。

鉄道を通じた熱い友情に、現場で立ち会った福田は「ほんまにいい映画一本見た感じでした」と感動を語ったが、子どもたちに当たりの強いツッコミを何度も繰り出す姿を、MC陣から終始責められていた。

この放送は、TVer・FODで配信される。