「あと1分!」「これどう終わんの!?」生放送でMC陣が混乱する事態に――16日のフジテレビ系バラエティ番組『超調査チューズデイ～気になる答え今夜出します～』(毎週火曜19:00～)では、怒涛のエンディングでスタジオが興奮の中、生放送を締めくくった。

今回は、回転寿司チェーン・スシローで「ガイック人が大好きなお寿司トップ10」「シュウマイが美味しい店は他メニューも間違いない」という2本立ての調査を敢行。VTRをたっぷり見終わった関太(タイムマシーン3号)、中西茂樹(なすなかにし)、佐々木大光(KEY TO LIT)、秋元真夏、かなで(3時のヒロイン)へ順番に感想を聞いていき、番組に締めムードが漂っていた。

しかし、20時54分から関東ローカル枠の時間帯に入った瞬間、「さあシュウマイの超調査、まだ続きがあるということでーす」とVTRを振る、進行の杉原千尋アナ。「続きあんの!?」という驚き屋敷のリアクションとともに、MC陣に衝撃が走った。

屋敷が「読めへんで、この番組の構成」と分析する中、流れているVTRのまま、この日の放送が終わると知らされ、屋敷は「どう終わるか見ものやで」と興味津々だ。

すると、「シュウマイ 漢字で書いたら焼くという字が入っているのに どうして焼きシュウマイはない? 焼いてみた」という検証に突入。ますます放送の締めが見えない展開に「ウソだろ!?」「残り1分半しかないよ!?」「バシッと締まります!?」と混乱するMC陣。ロケに行った佐々木とかなでが「大丈夫です! 大丈夫です!」となだめるも、「(21時からのドラマ)『夫婦別姓刑事』につなげられる?」(屋敷)と心配が止まらない。

生放送の締めが見えずソワソワしだすMC陣

「緊張してきたな」「どう終わんの? この番組」「あと1分!」とMC陣の焦りがさらに増す中で、今度は「焼売(シュウマイ)」という漢字の由来の解説が始まり、カズレーザーは「雑学!?」と情報の詰め込みに驚がく。「あと40秒しかない!」「30秒!」とカウントダウンしたところでエンドロールが流れ出し、なだれ込むように映った一瞬のスタジオカットで全員がカメラに向けて手を振る姿で生放送が終了し、無事『夫婦別姓刑事』が始まった。

怒涛のエンディングを終えた屋敷は「また革命起こしちゃった、この番組」と興奮の様子。カズレーザーは、雑学の情報の下にエンドロールが流れる画面に「最後文字だらけでしたよ(笑)」と、改めて詰め込みっぷりに驚いていた。

この日の番組は、緊急地震速報が発表されて中断したことで、一部内容を変更。こうした突発的な事象を受けたフレキシブルな対応に加え、時間の限られたローカル枠の想定外の構成に、スタッフの力量を見た放送となった。