「商品はいいですよ」――7日に生放送されたフジテレビ系バラエティ番組『超調査チューズデイ～気になる答え今夜出します～』(毎週火曜19:00～)では、「2026年上半期トレンドTOP20」を特集。小池栄子が、時短を実現した商品に持論を述べた。

スタッフに言われてボンボンドロップシール収集

今回は、日経トレンディ総編集長・澤原昇氏が選ぶ「2026年上半期トレンドTOP20」を発表。「ボンボンドロップシール」「M!LK」「りくりゅう」「『イン・ザ・メガチャーチ』」「FIFAワールドカップ2026での本田圭佑の解説」「ぷちリカちゃん」など、上半期を彩ったモノ・コト・ヒトが続々と紹介された。

「教えて! 超個人的トレンド」のコーナーでは、出演者が今年一番ハマったものをプレゼン。ゲストの北香那は、宮城県仙台市の洋菓子店「メゾン シーラカンス」の人気商品「シーラカンス モナカ」を紹介し、「生地の薄さと、あんことバターのハーモニーが半端じゃないんですよ。大好きです」とアピールした。

試食したカズレーザーは「これ1位でいい」と絶賛。屋敷裕政(ニューヨーク)も「これ、バターめっちゃ効いてる。結構新しい系の甘いものを食べますけど、あんまりおいしいの多くないじゃないですか。でもこれ、めっちゃ美味しい」と驚き、北は「冷やして食べるとまた食感が変わるんですよ」とおすすめした。

続いて小池は、滋賀県にある「天平キムチ」の白菜キムチを紹介。取り寄せるほどお気に入りだという小池が「ぜひ食べていただきたい」と熱弁すると、試食した秋元真夏は「白菜のシャキシャキ感は知っているキムチなんですけど、辛さが初めて食べるキムチ。上品な辛さで甘さもあって、辛いのが苦手な人でも食べられそう」とすっかり気に入った様子だ。

そんな秋元は自身の“超個人的トレンド”として、「ボンボンドロップシール」を集めていることを告白。自身のシール帳を持参しながら「番組のスタッフさんに『始めてください』と言われて始めました」ときっかけを明かし、番組スタッフとレートが合うとシール交換しているという。なすなかにしの中西茂樹から「レートは気になる?」と聞かれると、「入手困難なものもあるので」と答え、世代が異なる小池もシールのかわいさに納得顔だった。

「もっと世の中に目を向けて生きていきたい」と語るも…

終盤には、澤原氏が下半期のトレンド候補も紹介。AI時代の情報番組について「AIができないこと、現場に行って足で情報を稼ぐスタイルで番組を続けていくと、本当にユニークな存在になっていける」と期待を寄せた。

最後に番組の感想を聞かれた北は「知らないことだらけで、10年前に無敵ぶっていた自分をちょっと恥じています」とコメント。小池も「もっと世の中に目を向けて生きていきたいと思いましたよ。知らなさすぎて」と語るも、スキンケアの時短を実現した11位の「肌グミ」については「あれは怠けすぎ。商品はいいですよ。ちょっと早く起きよう」と持論を展開し、スタジオの笑いを誘っていた。

この放送は、TVer・FODで見逃し配信される。