野菜を育てるうえで、欠かすことのできない「水やり」という作業。

毎回何気なく水をあげながら、「普通の水道水でいいのだろうか?」「もっと栄養が含まれていそうな水の方が良いのかな?」という疑問を持ったことありませんか?

そんな素朴な疑問に挑んだ、興味深い検証企画が注目を集めています。

【#水1グランプリ 中間報告】

初収穫しましたので収穫量を発表します。



雨水:29g

水道水:37g

南アルプスの天然水:30g

コントレックス:29g

強炭酸水:18g



ここまでに使ったお金:16,048円

よって現在の所、水道水が1位。マジでお金をなんだと思ってるの?

(@HACK1136より引用)

ポストしたのはXユーザーの「ぽたろうの家庭菜園HACK(@HACK1136)」さん。

「【新企画】水1グランプリ」と題し、「与える水の種類によって、野菜の生育に差は出るのか!?」という検証を始めたぽたろうさん。

雨水、水道水、南アルプスの天然水、コントレックス、強炭酸水という5種類の水で、空芯菜を育てます。今回、検証開始後初めての収穫を迎え、その収穫量を中間報告として発表しました。

気になる結果は……

1位／水道水:37g

2位／南アルプスの天然水:30g

3位／雨水:29g

3位／コントレックス:29g

4位／強炭酸水:18g

なんと、1位に輝いたのは水道水!

収穫できたのはとても美味しそうな空芯菜です

一見すると、雨水や天然水の方が植物に良さそうにも思えます。しかし、そうした水を抑え、ごく身近な水道水が最も多く収穫できたという報告に!

さらに驚きなのがこの検証にかかった費用で、ここまでに使った金額はなんと16,048円とのこと。

ぽたろうさんはこの企画を「非常に財布泣かせ」と表現していますが、その出費と情熱があったからこそ、大変興味深い順位が見えてきました。

ちなみに、検証を始めた当初は、ポカリスウェットも比較対象に含まれていたそうです。ところが、ポカリスウェットを与えた空芯菜は発芽しなかったうえ、土に「牛乳入り雑巾臭」を残して早々に戦線離脱してしまったのだとか。

【新企画】

雨水・水道水・天然水（軟水）・天然水（硬水）・ポカリ。

与える水の種類によって、野菜の生育に差は出るのか!?

空芯菜を検体に検証していく、非常に財布泣かせな企画がスタートしました。

今一つだけ言えるのは、一刻も早くこの企画を終わらせたいということです。

#水1グランプリ

検証スタート時の空芯菜

そして周囲からの助言を受け、ポカリスウェットと入れ替わる形で「強炭酸水」が途中から参戦しました。

『与える水の種類によって野菜の成長に差は出るのか?』

そんな素朴な疑問から始まった本企画

◯現状報告

・のりんご氏の助言で強炭酸水が参戦

・ポカリは発芽せず、牛乳入り雑巾臭を残し戦線離脱

・強炭酸水が小さく、他は横並び

◯現状の結論

ポカリは植物より雑菌を育てる天才

#水1グランプリ

今回は、あくまでも初収穫時点での中間報告です。

現在首位の水道水が、このまま逃げ切るのでしょうか。それとも他の水が追い上げを見せるのでしょうか。今後の展開から目が離せません!

この投稿は大きな反響を呼び、1918件のいいねを記録(8月18日時点)。「雨水が一番育つと予想してただけに、意外な結果!」「買ったやつは飲んだほうがいいんですね」「毎日の水遣りに自信が持てそうです」「塩素で雑菌の繁殖を阻害して、発根が安定するみたいなのも理由にありそう」「雨水より水道水が有意に良いの意外…!」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

多くの人を驚かせた今回の中間報告について、ぽたろうさんにさらに詳しい話をお聞きしました。

── この検証のご感想や、今後の予想をお聞かせいただけますか?

「水の種類によって野菜の生育にどのような差が出るのか?」という素朴な疑問から始めた検証でしたが、実際にやってみると日本の水道水がいかに優秀かを証明する結果になりそうです。

中でもポカリは発芽しないどころか土から強烈な臭いが発生し、植物より雑菌を育てている状態になったのは衝撃でした。当たり前かもしれませんが(笑)。

一方で、強炭酸水は他と比べて若干生育が遅れており、pHの違いが植物の生育に影響する可能性も感じています。

ただ現時点ではまだ中間報告。これから生育が進むことで収穫量に差が出てくるのか、そして私の財布は最後まで耐え切ることができるのか(笑)。ご期待ください。

初収穫では、水道水が見事1位となった「水1グランプリ」。今後この順位は変わるのでしょうか? 最終結果が気になる方は、ぽたろうさんのアカウントから行方を見守ってみてくださいね♪