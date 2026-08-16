富士山の麓から山の災害や安全を見守る富士砂防事務所。先日、土石流などを監視するカメラに珍客の姿が写り込み、SNSで話題となっています。

土石流監視用CCTVカメラに、本日の来訪者が映っていました。

点検してみると、まさかのカラス🐦‍⬛

富士砂防事務所のカメラは、土砂災害の監視を行っていますが、ときにはこんなお客様も。

引き続き、地域の安全を見守っていきます。

(@mlit_fujisaboより引用)

画面左側から現れた黒い影。珍客の正体は、なんとカラスでした(笑)。カメラの正面で、クチバシを大きく開く姿がばっちり映っています。監視カメラが不思議で仕方ないのか、興味津々です。

正面から見ると、目が大きくてとってもキュート。

横から見ると、クチバシが思っていた以上に大きく、鋭さが際立ちます。横顔もかわいい!

この動画が公開されると、「ひょっこり可愛い〜〜」「近い近いwww」「めっちゃ見てくるやんwww」「好奇心旺盛だねぇ」「ちょっとアホの子感があって笑っちゃいました」「思った以上に主張が強かったw」「おチビカラスかわえええ!!!」と、みなさんほっこり。執筆時点までに1.9万ものいいねを獲得しています。

災害の監視カメラが捉えた、まさかの来訪者。その可愛さに多くの人が癒された投稿でした。