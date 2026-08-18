みずみずしい緑の葉と豊かな香りで、さまざまな料理を彩ってくれる「バジル」。家庭菜園でも人気のハーブですが、まさかこんなにも簡単に増やせる方法があったなんて……!

Instagramに動画を投稿したのは、大自然あふれる南フランスの日常を発信している「Keiko 🇫🇷南仏プロヴァンスのホテル女将(@keikoprovence)」さん。

料理に使いたくて買ってきたバジル。残った分を冷蔵庫に入れておいたものの、気がつけば奥でしなしなになっていた……。なんてことありますよね。

しかし、自宅で育てれば、常に新鮮なバジルを味わえます。Keikoさんは、一度バジルを購入したらその後はもう買わず、ある簡単な方法で次々と増やしているのだそうです。

購入してきたバジルの苗を手にしたKeikoさんが教えてくれたのは、「バジルを数倍に増やす方法」。

(1). バジルを少しだけ使う時に、茎から新しい芽が出ている部分を探し、その少し上で切ります。

すると、そこからまた新しい芽がどんどん出てくるのだそうです。



(2). (1)で切り取ったバジルの葉を、葉の根本から少し離れた箇所から切り落として、料理に使います。

葉を切ったあとの茎の方は、そのまま水に挿しておきます。



(3). すると、約1週間で茎から根が出てきます。動画で紹介されているのは、水に挿してから約2週間が経過し、たくさん根を伸ばしたバジルです。

「見て見て!」と周りに言いたくなるくらい根っこが出てくるんだそうですよ。

(4). 根が伸びたら、あとは土に植えるだけ。そこからすくすくと成長し、新しいバジルの苗が完成です。

切った茎を水に挿すだけでバジルを増やせるなんて驚き! これならフレッシュなバジルを、好きなときに好きなだけ味わえるようになりますね♪

この投稿は大きな反響を呼び、再生回数31.3万回以上を記録(8月18日時点)。「小さい葉の上のものから切るんですね！知りませんでした」「すごい勉強になります」「バジル、生命力に溢れていますね!」「やってみた〜い!」「意外に簡単に出来るんですね」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

「やってみたい」という声が寄せられた今回の投稿。投稿主のKeikoさんに、さらに詳しくお話をお聞きしました。

── バジルを増やす際、気を付けているポイントなどを教えていただけますか?

動画でも解説してるように、葉っぱのでてきてるところの、すぐあとの茎を切ることくらいですかね。

初心者でも簡単に増やせますが、大きくなってきたら根がつまってくるので、大きめの鉢に移し替えてあげることが大切です。

── バジルを使った料理で、お好きなものはありますか?

バジル料理はいっぱいあります! 「バジルといったらペスト!」となりやすいですが、飲み物にも使うなど、他にも沢山あります。こちらプロヴァンスでのいろいろな使い方をこれからリールにしていこうと思っているところです。

驚くほど簡単に実践できる、バジルの増やし方。おすすめのバジルの使い方が気になる方はKeikoさんのアカウントをぜひチェックしてみてくださいね!