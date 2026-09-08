暮らしに彩りと癒しをくれる観葉植物。ですが、土に虫が発生してしまったとき、どう対処すればよいのか困ってしまいますよね。そんなときに効果的な、こんな対策があるそうですよ。

土に湧く虫が目立ってきた時はこの対策が1番早い❤️

それに夏場はドブ漬けする事で観葉植物の健康管理もできるので一石二鳥🥰

土全体に水が染み渡るので数日家を空ける前なんかにコレやると水切れしにくいのでおすすめです

(@nanoha.onlineshopより引用)

動画をInstagramに投稿したのは、おしゃれな観葉植物のオンラインストア「観葉植物NANOHA | 気軽に相談できる店(@nanoha.onlineshop)」さん。

土に湧く虫が目立ってきた時にいちばん早くできる対策として、鉢ごと水に沈める「ドブ漬け」を紹介しています。

動画には、たっぷりの水の中へ観葉植物を鉢ごとゆっくり沈める様子が。大きな泡が次々と出てきています。浸けておくのは10分ほどとのこと。

このように鉢ごと水に浸けることで、土の中にいる害虫の駆除ができるんだそう。

さらに、水が土全体に浸透することで植物も元気になり、夏場の健康管理にも役立ち、一石二鳥なのだそうです。家を数日間不在にする前などに行うと、水切れしにくくていいようですよ!

動画の最後には、観葉植物NANOHAさんから「植物を飾ると家の中も明るくなります。みなさんも是非飾ってみてね。」というメッセージが添えられていました。

この投稿は大きな反響を呼び、再生回数180.7万回以上、1万件のいいねを記録(9月6日時点)。「これには驚きです!」「明日早速ドブ漬けやろー小蝿みたいのがすごい」「やってみたいです!」「植物を始めて購入してからずっとドブ漬けです! 10分放置してしっかり水切ったらオッケーです! みんなスクスク育ってて嬉しい!」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

多くの反響が寄せられたこのドブ漬けについて、さらに詳しく観葉植物NANOHAさんにお聞きしました。

── ドブ漬けをする際のコツや、気を付けるポイントを教えていただけますか?

5〜15分ほど浸ける。長時間つけっぱなしにしない。

引き上げたら、鉢底からしっかり水を切る。

毎回ではなく、土が乾きすぎた時・水を弾いて染み込まない時に使う。

土の表面や、土の中に虫を確認できた時どぶ漬けをする事で虫除け対策になる。

特に夏場、土がカラカラになって普通の水やりでは水が素通りする時に効果的です。

ただし、根腐れ気味・常に土が湿っている株にはやらないのがポイントです。

── NANOHAさんは、どんなお店なのかお聞かせいただけますか?

当店はオンラインストアにてお洒落な観葉植物にこだわり販売を行っています。

特に日本初となる「砂利で育てる観葉植物」は、土を使わない事で虫も湧きづらく人気商品になります。名前は公表できませんが芸能人からの購入もある商品です。

鉢ごと水に沈める「ドブ漬け」。正しく取り入れれば、虫や水切れの悩みを減らしながら、観葉植物をさらに気持ちよく楽しめそうですね♪