暦の上ではすっかり秋ですが、まだまだ夏野菜がおいしいこの時期に、ズッキーニをペロッと食べれちゃう簡単激うまレシピを紹介します。教えてくれるのは、うどんスープでお馴染みの「ヒガシマル醤油」さんです!

ズッキーニがあったら作ってほしい!

「豚バラとズッキーニのうどんスープのレンジ蒸し」🦊



薄く切ったズッキーニと豚バラ肉を交互に並べ、うどんスープ1袋をふりかけてラップし、レンジ600Wで8分加熱したら完成✨



豚肉のうま味とうどんスープのだしがズッキーニと相性抜群です😊

(@higashimaru_ssより引用)

こちらが、ヒガシマル醤油さんイチオシのズッキーニレシピ「豚バラとズッキーニのうどんスープのレンジ蒸し」です。その名のとおり、薄く切ったズッキーニと豚バラを交互に並べて「うどんスープ」をふりかけたら、レンチン(600Wで8分加熱)するだけで完成です!

見てください、この仕上がり。めちゃめちゃ美味しそう。ズッキーニが、うどんスープのだしと豚肉のうま味をいい感じに吸い込んで、くた～っ……。これは、箸が止まらなくなるやつですね。

このレシピが公開されると、「こ、これは絶対美味しいやつやん!」「七味かけたらツマミにもおかずにも最高すぎる」「ナスでやっても美味いのでは…!!!?!」「味変で粗挽き胡椒を振ると最高」「簡単でいい︎。やってみよう!!」といった声が。ナスは間違いない。チーズやえのきを挟んでもいいかも。

また、早速作ってみた人からは、「これ簡単すぎるため軽い気持ちでやってみたらうっっっっま」「昨日つくったけどマジで美味しい」と高評価。簡単&時短で美味しいうえに、洗い物が少なくて済むのも嬉しいポイント。ズッキーニを見かけたら、ぜひ、チャレンジしてみてくださいね。