7月24日より公開されている『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』。作中に登場する島のかくれた名店「島二郎」の店主が8月、大きなぬいぐるみになってプライズに登場。島二郎ファンから歓喜の声があがっています。

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🏝️ #映画ちいかわ 人魚の島のひみつ🎬より

島二郎BIGぬいぐるみが #プライズ で登場

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たくましい背中の海の男🌊✨

「島二郎」の店主がBIGサイズになりました!

エプロンにはポケットも・・🌶️

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8月上旬より全国のアミューズメント施設にて

順次展開予定

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🪵詳細はこちら🪵

https://parade-inc.net/products/p260801

(@parade_prizeより引用)

パレード「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ 島二郎BIGぬいぐるみ」

こちらが、新作プライズ「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ 島二郎BIGぬいぐるみ」です。全長約43㎝という大きさといい、エプロンだけを身にまとった姿といい、映画さながらの存在感を放っています(笑)。

しかも、公式が“たくましい背中の海の男”と言うだけあって、後ろ姿はインパクト抜群。一度見たら忘れられないビジュアルに、SNSでは「たくましい背中w」「後ろ姿やばすぎるw」「背中じゃなくてケツを見てしまうんだけど笑」と爆笑の嵐。

パレード「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ 島二郎BIGぬいぐるみ」

また、セイレーンのカレーに入れる「キャロライナリーパー」が入るポケット付きで、これには「なんとスパイス入りなの?! 絶対ほチィ」「クオリティ良すぎる」「映画見て島二郎大好きになりました。 これはゲットしなくちゃ」「これ絶対欲しい。抱っこして寝たい!!!!!」「島二郎ーーーッ わが家に来ーーーいッ」と大人気です。

映画の盛り上がりとともに存在感を増す「島二郎」。ぜひゲットして、映画の余韻を楽しんでみてはいかがでしょうか。