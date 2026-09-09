少々早いかもですが……、今年もカルディから、ユニークでかわいいハロウィンアイテムが続々登場。その中から今回は、パーティーを盛り上げる!光るアイテムを3つ紹介します!

まずは、ハロウィンの飾り付けにぴったりな「オリジナル ハロウィンミニオバケライト」(528円)。オバケ型のミニライトで、中には、ストロベリー味のキャンディが入っているのだとか。真っ暗な場所に飾っておけば、ハロウィンムードが一気に高まります!

続いて、ポップコーンが入った星空ライト「オリジナル ハロウィンドームティン」(2,149円)。暗い部屋で光らせると、音楽にあわせて空飛ぶ魔女の姿が浮かび上がるのだそう。

また、振ると光る「オリジナル もじゃもじゃモンスター」(654円)は、手首にはめて振るとピカピカ光る、見た目もユニークなおもちゃ。中にはドーナッツ型のクッキーが入っているんです。

それぞれ違う光り方で、ハロウィンを素敵に演出してくるアイテムばかり。SNSでは、「今年も可愛らしいですね〜」「もじゃもじゃほしい」「めっちゃ可愛い、箒に乗った猫とても可愛い」と早くも話題に。今年もカルディでの買い出しが楽しくなりそうです!

ほかにも多数のハロウィンアイテムを展開するカルディ。気になる方は、カルディのハロウィン特集ページでチェックしてみてくださいね。