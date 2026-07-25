CL ホールディングスの子会社であるエルティーアールは、「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」映画公開(7月24日全国公開予定)を記念して、「ちいかわベーカリー」と「ちいかわベーカリー OSAKA」において、作中に登場するキャラクターをイメージしたパンを7月24日から発売する。

花かんむりを被った、ちいかわたちのフェイス型のパンや、焼きそばがつまったくりまんじゅうのパン、ソーセージが入ったびんよよのパンなどの他、9月18日からは、激辛カレーが入ったセイレーンパンや、お食事に合う食パン生地の人魚たちのパンも登場する。その他、「ちいかわベーカリー」で人気のスプレッド系の抹茶バターも用意した。

また、「オリジナル映画コースター(全3種)」をテイクアウトドリンク1品注文につき、1枚ランダムでプレゼントする特典なども設け映画公開を盛り上げる。

「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」を鑑賞した後は、映画の余韻に浸りながら、「ちいかわベーカリー」で、工夫を凝らしたキュートなちいかわたちのパンをゲットして、スペシャルな時間を過ごしてほしい。

「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」はイラストレーター・ナガノ氏が描く、X発の漫画作品 『ちいかわ』を待望の初映画化した作品。描かれるのはシリーズの中でも異色かつ人気の長編エピソード、通称「セイレーン編」。公開は7月24日に決定した。

「ちいかわベーカリー」の所在地は〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4丁目30-3 東急プラザ表参道「オモカド」3階。営業時間は11:00-20:00。不定休(営業時間はカフェ公式サイトを確認すること)。予約方法は、ノベルティ付優先入場券 (税込1,000円 お買物券付き)を購入すること。

「ちいかわベーカリー OSAKA」の所在地は〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田3-2-2 JPタワー大阪 ＫＩＴＴＥ 大阪 3F。営業時間は11:00-20:00。不定休(営業時間はカフェ公式サイトを確認すること)。予約方法は、ノベルティ付優先入場券 (税込1,000円 お買物券付き)を購入すること。

ちいかわベーカリー

ちいかわベーカリー OSAKA

3#通期メニュー(7/24～10/22)

ちいかわパン（花かんむり）の価格は660円。カスタードクリームがつまったマシュマロの花かんむりを被ったちいかわパン。

ハチワレパン（花かんむり）の価格は660円。チョコレートクリームがつまったマシュマロの花かんむりを被ったハチワレパン。

うさぎパン（花かんむり）の価格は660円。キャラメルクリームがつまったマシュマロの花かんむりを被ったうさぎパン。

前半期間(7/24～9/17)

つまみなやきそばパン

つまみなやきそばパンの価格は620円。青のりの花かんむりを被ってるてりて～りソースのやきそば♪がつまったパン。

びんよよパン

びんよよパンの価格は620円。びんよよをイメージしたソーセージパン もろいんだっ!!

後半期間(9/18～10/22)

セイレーンカレーパン

セイレーンカレーパンの価格は660円。激辛カレーがつまった映画限定のセイレーンカレーパン 激辛注意‼

なかよし人魚のちぎりパン

なかよし人魚のちぎりパンの価格は620円。元々は３匹だった人魚を食パン生地で表現した、お食事にも合うやさしい味わいのちぎりパン。

テイクアウトドリンク

トロピカル ジンジャーエール

トロピカル ジンジャーエールの価格は790円。マンゴーエードをジンジャーエールで割った、南国を感じるシュワっとしたドリンク。

トロピカル グァバドリンク

トロピカル グァバドリンクの価格は790円。パイナップルエードをグァバドリンクで割った、ちっちゃい実？のドリンク。

物販

抹茶バター

抹茶バターの価格は1,100円

特典

特典として、「オリジナル映画コースター(全3種)」を通常展開含むテイクアウトドリンク1品注文につき1枚ランダムでプレゼントする。通常のドリンク注文特典の「オリジナルコースター(全12種)」もお渡しする。会計時に渡し、ランダム配布となる。絵柄は選択不可。

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