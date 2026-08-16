マゼランペンギンの飼育数日本一を誇る上越市立水族博物館「うみがたり」。その数、なんと100羽以上。そんな“日本一のペンギン軍団”が一斉に猛ダッシュする動画がXで公開され、SNSで大きな反響を呼んでいます。

いｯｯｯｯｯｯｯｯけぇぇぇぇぇええええええええ

え!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(@_umigatari_より引用)

ゲートが開いた瞬間に一斉にプールへとなだれこむペンギン軍団、めちゃくちゃ可愛いですよね。画面いっぱいにペタペタ&ヨチヨチ、ペンギン好きにはたまらない光景です!

この動画を見た人からは、「すごい、すごーい!!!何羽いるのー??水に向かう勢いすごするよ〜笑」「ペンギンたちの一斉よちよちダッシュ可愛すぎ」「すげぇ!!!!!!さすが飼育数日本一!」「これ何度見ても可愛すぎる～」といった声が。また、あまりの尊さに「地面の小石になりたいと初めて思いました……」「この道の上に仰向けになりたい」「この中に混じりたい…… 踏み越えていって欲しい…」という声も多数寄せられ、執筆時点までに20万いいね、862万回再生を記録しています。

ちなみに、私たちには見分けがつきませんが、飼育スタッフさんは、個体番号を示すフリッパーの色から、瞬時に個体を見分けることができるのだとか(笑)。そんな飼育員さんたちの愛情をたっぷり受けて、今日もにぎやかに駆け回る“日本一のペンギン軍団”。その可愛さをぜひ、間近で味わってみてはいかがでしょうか。

トレンド報告:會田理沙子(マイナビ学生の窓口)

編集:マイナビニュース ホビー編集部