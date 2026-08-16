栄養価が高く、手軽に食べられるバナナ。そのまま食べるイメージが強い果物ですが、実は“おつまみ”としても優秀なんです!



8月7日は #バナナの日 ! そこで

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🍌バナナのベーコン巻き🍌

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少量のオリーブ油を引いたフライパンで焼くだけ!お好みで塩胡椒!バナナは熟す前のものがオススメじゃ!加熱したバナナの甘みとベーコンの塩気・旨みが絶妙にマッチ!「ブラックニッカ クリア」のハイボールと合わせて愉しんでおくれ!(@nikka_jpより引用)

これは美味しそうですね。バナナをベーコンで巻くという大胆な組み合わせですが、甘みと塩気が重なり合う瞬間がたまらない一品。仕上げの黒胡椒が全体の味をキュッと引き締めてくれて、お酒がすすみそうです!

SNSで紹介されると、「絶対美味いヤツ」「どんな味か気になる」「チーズもあれば更に美味しそう」「今日これやる」といった声が。また、実際に作ってみた人からは「甘じょっぱでうまーい」という声も寄せられています。

公式おすすめのペアリングは「ブラックニッカ クリア」。ぜひ、甘じょっぱい「バナナのベーコン巻き」を片手に、ハイボールを愉しんでみては? 想像以上にハマるかもしれませんよ。