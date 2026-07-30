全国各地で「流しそうめん」を楽しむ姿が見られるこの時期、静岡県沼津市にある水族館「あわしまマリンパーク」では、「流しアジ」が始まった模様(笑)。

🐧【流しアジ、はじまります。】🐟

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本日より、夏休みイベントがスタート!🌻

毎年恒例の「ペンギンの流しアジ」も始まります✨

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SNSで大きな反響をいただいた、

なかなかアジをキャッチできなかったあの子は…

上手に食べられるようになったのでしょうか?😅

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ぜひ会いに来て、

その成長を見届けてあげてください🐧

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ペンギンの流しアジは

いきもの広場にて毎日14:00開催!

#あわしまマリンパーク

#夏休み

#ケープペンギン

(@A_shimatarouより引用)

水路を勢いよく滑り落ちていくお魚の「アジ」と、それを捕まえようと一生懸命に口ばしを伸ばすペンギンたち。これが、同パーク名物の「流しアジ」です!笑

水中では弾丸のように速い動きで獲物を捕まえるペンギンですが、丘にあがると少々運動神経が鈍るようで……、なかなかキャッチできずにいますね。手前にいる子ほどやる気満々なのに、流れが速くてキャッチできずに何度もスルー。その姿がなんとももどかしくて、応援したくなります。

一方、後方で待機している子たちは、比較的キャッチできているよう。ほかにも、取り合って水中にダイブしたり、終点に流れ着いたアジを何食わぬ顔して食べる子たちもいたりと、それぞれの性格が出ていておもしろい!

この動画を観た人からは、「おもろいwww」「小競り合いおきてるwwwwww」「ペンギンの流しアジ可愛すぎて止まらん」「上手く食べられない子が1番気になるー笑」「ザルに集まってるとこ笑っちゃった笑 効率はいいけどwww」「ぜひこの中に混ざりたい」といった反応が。本人たちが楽しんでいるのかどうかはさて置き、見ている我々は笑いが止まりませんね(笑)。

毎日14時に開催されるというペンギンの流しアジ。かわいい光景なのはもちろんのこと、上達ぶりを見るのも楽しそう。ぜひ現地で、夏の風物詩「ペンギンの流しアジ」を楽しんでみてはいかがでしょうか。