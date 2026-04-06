毎回、美味しそうな創作ウイスキーやおつまみを公式Xで投下してくれるブラックニッカ【公式】Xアカウント (@nikka_jp)。 今回はなんと、二郎系の“大豚ダブル”も震えるレベルの超・背徳レシピを生み出してしまったようです……。
背徳感強めの🥃ウイスキーフード!
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🟨バターの丸ごと生ハム巻き🟨
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ラップを広げて、生ハムを十字に敷く!200gの🧈無塩バターを乗せ、しっかり包んで成型!幅1cm程度にカットし、好みでナッツやドライフルーツを乗せていただくぞい!フランスパンに乗せてもいいのう!残った分は冷凍保存OKじゃ!
(@nikka_jpより引用)
これはヤバい! “背徳感強め”なんて表現では足りないくらいの超絶ギルティ。200gのバターを丸ごと食べるなんて、すごい、すご過ぎる! しかも、薄くスライスして、っていうならまだしも、幅1㎝って結構厚めでは……(笑)。これは覚悟が試される一品ですね。
この投稿を見た人からは、「良いんですか!?こんな……えぇっ!?」「ヤバすぎない!?笑」「……何キロカロリー?」「チーズかと思ったら、まさかの バター(滝汗」「いや、うまいだろうけども……うまいだろうけどもさぁ!!!」「バターの塊食べるとはクレイジーだwww」「めちゃくちゃ作りたいけど寿命が縮む気がする笑」と驚きの声が続出。絶対に美味しいのは分かっているのに、こんなにも食べることを躊躇するメニューがほかにあるでしょうか。ブラックニッカさん、攻めすぎです(笑)。
食べるか食べないかはあなた次第。背徳の味わいを、ウイスキーと一緒に楽しんでみてはいかがでしょうか?
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。
背徳感強めの🥃ウイスキーフード！— ブラックニッカ【公式】 (@nikka_jp) April 2, 2026
🟨バターの丸ごと生ハム巻き🟨
ラップを広げて、生ハムを十字に敷く！200gの🧈無塩バターを乗せ、しっかり包んで成型！幅1cm程度にカットし、好みでナッツやドライフルーツを乗せていただくぞい！フランスパンに乗せてもいいのう！残った分は冷凍保存OKじゃ！ pic.twitter.com/YCW2fsCYGG