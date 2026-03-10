ウイスキーと聞くと、高級なラウンジやおしゃれなバーで大人が静かに嗜むイメージもありますが、20歳になっていれば、年齢やステータスに関係なく好きに楽しんでいいんです! 例えば、こんな甘～い飲み方はいかがでしょうか?

＼桃缶ミルクウイスキー/

グラスにつぶした桃、氷、「ブラックニッカ クリア」1:牛乳4、桃缶のシロップを入れてよく混ぜる!シロップで好みの甘さにするのがポイントじゃ!ミルキーでまろやか!思わず歌いたくなるうまさじゃよ!



(@nikka_jpより引用)

桃缶ミルクウイスキー

ニッカウヰスキーが提案するのは、桃缶を使った「桃缶ミルクウイスキー」。桃缶シロップで甘さを加えるなんて、最高じゃないですか!? 桃のつぶし加減も甘さもお好み次第、絶対に美味しいですよね。

この投稿に、SNSでは「あまくて美味しそう」「桃缶ミルクウイスキーとか最高やん」「明日買ってきて作ろっかな」「ガチ美味そう!!!!!」と話題に。牛乳を豆乳にしたり、桃の美味しい季節になったら本物の桃を使ってみるのもいいかもしれませんね。大人かわいいアレンジウイスキー、ぜひお試しください!

※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。