元プロ野球選手で野球解説者の赤星憲広氏が7月28日、YouTubeチャンネル『ytv阪神応援チャンネル「トラトラタイガース」』で公開された動画「【秘話】赤星さんは覚えてる!? オールスター初出場を振り返り!」に出演。オールスターで耳にした、当時の中日監督・落合博満氏の印象深い言葉を語った。

赤星憲広氏

落合博満氏から「こいつもちゃんとやってるよ」

赤星氏は「(オールスターで)落合監督が監督された年に、僕1回出てるんですよ」と振り返り、「その時に、ベンチで金本(知憲)さんと落合監督が隣同士座って、しゃべってたんですよ。で、僕はその横に座って、しゃべってるのを聞いてた」と当時の様子を回顧。

会話の様子として、「落合監督が『お前のチームはもっとこうしたら、もっと強くなるのにもったいないな』みたいな話をしてるのを聞いて。『俺が監督だったら、今の阪神の選手でこの選手とこの選手は絶対使わない』とか」と紹介。さらに、その理由について「『全力疾走をちゃんとしないやつ使わない』って(言ってた)」と明かした。

また、落合氏は「阪神がもっと強くなるためには、選手たちがそういうのをちゃんとしないといけない」と持論を展開し、金本氏には「お前はちゃんとやってるよな」と声をかけたという。

その直後、赤星氏にも思わぬ一言があったそうで、「僕も隣にいて、ずっと僕が“うんうん”って聞いてたのに、急に『こいつもちゃんとやってるよ』って僕のほうを指さされて。『僕がいたこと知ってたんや』ぐらいの感じで驚いたのをすごく覚えてて」と振り返った。

最後には、「オールスターって『こういう話、こういう時しか聞けないしな』みたいなのはすごくあったのを覚えてますね」とし、「オールスターでは毎年のように、日頃聞けない話が聞けるっていうのは楽しみにしてました」と話していた。