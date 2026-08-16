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2026.08.16 18:00 MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
阪神 2 0 0 2 2 0
広島 0 0 0 0 0

  • OUT

    7番 佐々木 泰 ファーストフライ 3アウト

  • OUT

    伊原 陵人 がワイルドピッチ ランナー：2塁

  • OUT

    6番 Ｅ・モンテロ フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    5番 秋山 翔吾 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    4番 坂倉 将吾 セカンドフライ 1アウト

  • OUT

    8番 元山 飛優 セカンドダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    7番 坂本 誠志郎 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    6番 前川 右京 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    3番 Ｓ・ファビアン ピッチャーゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 菊池 涼介 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 小園 海斗 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    5番 大山 悠輔 セカンドフライ 3アウト

  • OUT

    阪2-0広

    4番 佐藤 輝明 センターホームラン 阪神得点！ 阪 2-0 広

  • OUT

    3番 森下 翔太 センターフライ 2アウト

  • OUT

    2番 中野 拓夢 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 近本 光司 空振り三振 1アウト

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