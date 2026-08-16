広島 vs 阪神 2026年8月16日のプロ野球速報







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1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 H E 阪神 阪 2 0 0 2 2 0 広島 広 0 0 0 0 0 3回表 阪神の攻撃 2回裏 広島の攻撃 OUT 7番 佐々木 泰 ファーストフライ 3アウト

OUT 伊原 陵人 がワイルドピッチ ランナー：2塁

OUT 6番 Ｅ・モンテロ フォアボール ランナー：1塁

OUT 5番 秋山 翔吾 セカンドゴロ 2アウト

OUT 4番 坂倉 将吾 セカンドフライ 1アウト 2回表 阪神の攻撃 OUT 8番 元山 飛優 セカンドダブルプレイ 3アウト

OUT 7番 坂本 誠志郎 フォアボール ランナー：1塁

OUT 6番 前川 右京 ライトフライ 1アウト 1回裏 広島の攻撃 OUT 3番 Ｓ・ファビアン ピッチャーゴロ 3アウト

OUT 2番 菊池 涼介 ショートゴロ 2アウト

OUT 1番 小園 海斗 レフトフライ 1アウト 1回表 阪神の攻撃 OUT 5番 大山 悠輔 セカンドフライ 3アウト

OUT 阪2-0広 4番 佐藤 輝明 センターホームラン 阪神得点！ 阪 2-0 広

OUT 3番 森下 翔太 センターフライ 2アウト

OUT 2番 中野 拓夢 ライトヒット ランナー：1塁

OUT 1番 近本 光司 空振り三振 1アウト (c) 2026 Japan Baseball Data Inc.







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