「手動で更新」を押すと最新の試合速報が表示されます
※通信環境やお使いのブラウザにより、データが正常に表示されない場合がございます。予めご了承ください
2026.08.16 18:00 MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島
-
OUT
7番 佐々木 泰 ファーストフライ 3アウト
-
OUT
伊原 陵人 がワイルドピッチ ランナー：2塁
-
OUT
6番 Ｅ・モンテロ フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
5番 秋山 翔吾 セカンドゴロ 2アウト
-
OUT
4番 坂倉 将吾 セカンドフライ 1アウト
-
OUT
8番 元山 飛優 セカンドダブルプレイ 3アウト
-
OUT
7番 坂本 誠志郎 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
6番 前川 右京 ライトフライ 1アウト
-
OUT
3番 Ｓ・ファビアン ピッチャーゴロ 3アウト
-
OUT
2番 菊池 涼介 ショートゴロ 2アウト
-
OUT
1番 小園 海斗 レフトフライ 1アウト
-
OUT
5番 大山 悠輔 セカンドフライ 3アウト
-
OUT
阪2-0広
4番 佐藤 輝明 センターホームラン 阪神得点！ 阪 2-0 広
-
OUT
3番 森下 翔太 センターフライ 2アウト
-
OUT
2番 中野 拓夢 ライトヒット ランナー：1塁
-
OUT
1番 近本 光司 空振り三振 1アウト
(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.