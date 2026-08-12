元プロ野球選手のG.G.佐藤氏が3日、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「元西武のお二人が登場!! お祭り男コンビが参戦の新企画『〇〇ベスト9』は大波乱の展開に!?」に出演。大塚光二氏への感謝の思いを口にした。

G.G.佐藤氏「全部大塚さんの言葉がきっかけなんですよ」

動画では、佐藤氏が、共演した大塚氏について「大塚さんは本当に恩人。プロ野球で成功できたのは大塚さんのおかげと思ってます」と語った。

その理由について、「僕が1年目のときに解説者でいらっしゃって。『お前、面白い名前してんな。パ・リーグは目立ったもん勝ちだぞ、頑張れ』って。その一言です」と“金言”を回顧。「あそこから自分のキャラクターを作っていこうと思ったんです」と振り返った。

一方の大塚氏は、当時のパ・リーグはセ・リーグに比べて注目度が低かったことに触れ、「そういうところで売っていく」ことの重要性を説いた。

これを受け、佐藤氏は「いかに目立てるかっていうのを考えてて。プロ野球ニュースに何か言わないと出れないから、ちょっと『キモティー』って言ってみようかなとか。全部大塚さんの言葉がきっかけなんですよ」と、改めて感謝を伝えていた。