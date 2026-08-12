元プロ野球選手のG.G.佐藤氏が3日、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「元西武のお二人が登場!! お祭り男コンビが参戦の新企画『〇〇ベスト9』は大波乱の展開に!?」に出演。大塚光二氏への感謝の思いを口にした。
G.G.佐藤氏「全部大塚さんの言葉がきっかけなんですよ」
動画では、佐藤氏が、共演した大塚氏について「大塚さんは本当に恩人。プロ野球で成功できたのは大塚さんのおかげと思ってます」と語った。
その理由について、「僕が1年目のときに解説者でいらっしゃって。『お前、面白い名前してんな。パ・リーグは目立ったもん勝ちだぞ、頑張れ』って。その一言です」と“金言”を回顧。「あそこから自分のキャラクターを作っていこうと思ったんです」と振り返った。
一方の大塚氏は、当時のパ・リーグはセ・リーグに比べて注目度が低かったことに触れ、「そういうところで売っていく」ことの重要性を説いた。
これを受け、佐藤氏は「いかに目立てるかっていうのを考えてて。プロ野球ニュースに何か言わないと出れないから、ちょっと『キモティー』って言ってみようかなとか。全部大塚さんの言葉がきっかけなんですよ」と、改めて感謝を伝えていた。
【編集部MEMO】
『ダグアウト!!!』(BS10 毎週月曜21:00〜)は、プロ野球選手・OBたちが「ダグアウト」(試合中に監督や選手が待機するベンチ)で話すような球界のアレコレを語る野球トークバラエティ番組。自分が一緒にプレーしたい選手を選ぶ「俺のベスト9」、子どもたちからの野球に関するさまざまな質問にゲストが直球で答えていくコーナー「教えて! 野Q塾」など、野球好きにはたまらない企画が見どころ。