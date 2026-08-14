ハウスの看護師に唐突なアプローチ、手渡した『13個の質問状』　そこに書かれていたのは…『男磨きハウス2』第1話

ABEMAオリジナルリアリティショー『男磨きハウス2』第1話が13日に配信された。

唐突なアプローチ、『13個の質問状』

第1話の冒頭、メンズコーチ・ジョージのもとに集まった5人の参加者。ジョージから提示されたルールは「スマホ使用禁止」「嘘をつかない」そして「俺の言うことは絶対」などとの5つのストイックな規律。これらを破ればイエローカードやレッドカードが提示され、イエローカード2枚でレッドカード1枚扱いに、そしてレッドカード3枚に達すると退場扱いとなる13日間の非情なサバイバル合宿が幕を開けた。

2日目のハウス生活で「こじらせ」を爆発させたのが、33歳の会社員・日高。13歳から6年間アメリカに在住し、上智大学を卒業、現在は大手IT企業に勤務するハイスペック男子。しかし「日本に友達が1人もいない」「人と深く向き合うのが苦手」というこじらせを抱えた“残念イケメン”。

そんな日高は、ハウスのサポート看護師であるてるみさんに対して、唐突なアプローチを敢行。なんと、手書きでびっしりと書かれた『13個の質問状』を手渡す。「どうしたらてるみ先生のような人魚と、デートやお付き合い、結婚までできるんですか? (男性の)どういうところを見てるんですか?」と、独特な“人魚”という表現とともに、超真面目かつ過剰なまでの直球質問。

これを受け取ったてるみ先生は「13個バッとその質問だけを渡されちゃうと、びっくりしちゃう子もいるかも」とアドバイス。女性に対して不器用すぎる、こじらせ男性ならではのアプローチ術を炸裂させた。

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