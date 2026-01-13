15歳で妊娠、彼氏が「自分で働いてやっていく」と覚悟を示し16歳で結婚するも…10代で母となった女性の生き様に榎原依那も思わず号泣　『愛のハイエナ season5』

ABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season5』#2が、13日(23:00〜)に配信される。

加護亜依が10代で出産した女性を取材

13日配信の#2では、タレント・加護亜依が10代で出産した女性たちのもとを訪れ、ドラマの題材にもなった“14才の母”のリアルと、その後の人生をレポートする。今回、加護が取材するのは、14歳で妊娠し15歳で出産した女性と、15歳で妊娠し16歳で出産した女性の2名。10代で母となった彼女たちに待ち受けていた現実に迫る。

2人目は、現在33歳のななさん。15歳の時に8歳年上の彼氏との間に子どもを授かったという。当時、親と絶縁状態で家出中だったナナさんは、彼氏の実家に身を寄せており、真っ先に彼氏の両親に妊娠を報告。当初は反対されたものの、彼氏が「自分で働いてやっていく」と覚悟を示したことで、ナナさんは16歳で結婚する。

しかし、その後待ち受けていたのは、苦労の連続。過酷な状況に追い込まれながらも、母として子どもを守るため必死に生き抜いてきたななさんの生き様に、スタジオゲストの榎原依那も思わず号泣する展開に。

(C)AbemaTV,Inc.