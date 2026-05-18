森香澄、結婚相手として「本当に無理」な人は…“譲れない条件”を熱弁してスタジオ沸かす

ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』第3話が12日に配信された。

森香澄が結婚相手に譲れない条件

婚活美女たちの決断を見届けたスタジオトークでは、MC陣が「結婚したら幸せになれそうな芸能人」に ついての話題で盛り上がった。

森香澄がはじめに「アンタッチャブルの柴田さん」と答えると、MCメンバーから「芸人の名前出すのって置きにいってる」「本気を見せてほしい」と鋭くツッコまれる一幕も。

改めて問われた森は「藤木直人さん」と実名を挙げ、「もちろん、見た目もすごくお美しい、かっこいいし、ずっと見てました」と大絶賛。共演した際のエピソードとして、「待機時間が多い番組だった。芸人さんもたくさんいらしたのに、その場を回したのが藤木さんだった」と振り返り、「ご自身の子どもの話とか、プライベートの話とかを人に聞いていらして」と、周囲への気遣いに惹かれたことを明かした。

さらに、結婚相手に譲れない条件について「清潔感。風呂キャンされる人、本当に無理」と熱弁を振るい、スタジオを沸かせた。