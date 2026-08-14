ぼっちぼろまる 新曲に日向坂46小坂菜緒、正源司陽子、藤嶌果歩が参加！「ダメ元でオファーしたらOKが出て…」

グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティを務めるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00～13:53）。8月8日（土）の放送は、シンガーソングライター・バーチャルYouTuberのぼっちぼろまるさんが登場！ 8月19日（水）にCDリリースされる新曲「ロマンティックがほしいなら feat. 小坂菜緒, 正源司陽子, 藤嶌果歩 (日向坂46)」について話を伺いました。ぼっちぼろまるは、音楽で地球侵略を目論む、ぼっち星からやってきたミュージシャン活動を行う地球外生命体。ロックから民族音楽まで、幅広いサウンドとキャッチーなメロディー、独特の世界観で人気を集めています。2022年に「おとせサンダー」がTikTokを中心に大ヒットし、同年にメジャーデビュー。2024年にはテレビアニメ「逃げ上手の若君」エンディングテーマである「鎌倉STYLE」をリリースし、世界最大規模のアニメの祭典「クランチロール・アニメアワード 2025」にて最優秀エンディング賞にノミネートされました。遠山：ぼっちぼろまるさんは、先月「ロマンティックがほしいなら feat. 小坂菜緒, 正源司陽子, 藤嶌果歩 (日向坂46)」を配信リリースされました。遠山・潮：おめでとうございます！ぼっちぼろまる：ありがとうございます！潮：テレビアニメ「逃げ上手の若君」（以下：逃げ若）第二期エンディングテーマとして書き下ろされた楽曲となっていまして、8月19日にCDリリースもされます。遠山：これは、（第一期からの）流れで「もう一度、ぼっちぼろまるくんに楽曲をお願いしたい」といったオファーがあったのですか？ぼっちぼろまる：そうですね。それで「逃げ若」自体が結構シリアスなアニメでもあるんですけど、第一期のときは結構ハッピーなものを作らせてもらったんです。だから、第二期は「もっとふざけよう」じゃないですけど、もう全然関係ないことをやろうみたいな話があって、「じゃあ、かわいいラブソングにしよう！」というところから始まった曲になっていますね。遠山：そこで、フィーチャリングされている日向坂46の3人。紗理菜ちゃんの後輩たちでもあるわけですけど、なぜこのお三方がフィーチャリング参加されることになったのですか？ぼっちぼろまる：今回の曲に関しては、今をときめくアイドルの子たちに歌ってほしいなと思っていて探していたんです。それで、たまたま日向坂46さんのライブを観に行かせていただく機会があったときに、もうみんなめちゃくちゃ輝いていて素晴らしいライブだったんです。そのなかでも、特に「すごい！ この子たちと作ってみたい！」と感じた子たちがいたので、普通に日向坂46さんと一緒にやらせてもらえるわけがないと思っていたんですけど、その子たちに歌ってもらえないかってダメ元でオファーしたら、OKが出て「えー！」みたいな（笑）。遠山：すごい！ぼっちぼろまる：そういう感じで、一緒にやらせていただくことになりました。遠山：だって、小坂さんとかもアニメにめっちゃ詳しいでしょ？潮：はい。「好き」って言ってました。遠山：しかも、たしか「ぼっちぼろまるさんの曲を聴いていた」みたいなコメントもあったような……。ぼっちぼろまる：アニメ好きなら触れる機会もあるだろうから、そこでちょっと聴いてくれていたと思いますね。潮：本当に、アイドルグループの楽曲とは、ちょっと特色が違ったコンセプトだなって感じました。（日向坂46の楽曲でも）同じ恋愛ソングはありますけど、ちょっとまた違うかわいさが見られたり、歌詞の「ねえ」や「でも」で、3人がささやくように、普通に言葉を話すように言っているのが、聴いていてドキッとしましたし、「かわいいな」って思いました。ぼっちぼろまる：ありがとうございます。遠山：改めて、ぼっちぼろまるくんにとってどんな曲になりましたか？ぼっちぼろまる：僕のなかの乙女心をめちゃくちゃ抽出して書いた、ラブリーでキュンキュンでポップなラブソングになっております！次回8月15日（土）の放送は、スリーピースギターロックバンド・おいしくるメロンパンのナカシマさん（Vo.＆Gt.）をゲストに迎えてお届けします。＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00～13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/番組公式X：@JA_CDJ