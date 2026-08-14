有吉弘行「応援しがいがないよね」もしも国民栄誉賞をもらったら？後輩芸人がリクエストした“記念品”に苦言

有吉弘行がパーソナリティを務めるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。8月のアシスタントはアルコ&ピースの酒井健太と青色1号のカミムラです。8月9日（日）の放送では、国民栄誉賞の記念品についてトークを展開しました。

◆国民栄誉賞の記念品は何を選ぶ？

この日は、元スピードスケート選手の髙木美帆さんが受賞した国民栄誉賞の話題に。有吉は、髙木さんに副賞として、約37万円の包丁10本セットの記念品が贈られたことを紹介し、「慣例として100万円相当の物が、本人の希望をある程度聞いて贈られるんだって。知らなかった」と驚きます。

そこで、有吉が「（2人は）国民栄誉賞を取るようなことが絶対にないと思いますが、『どんな物が欲しいですか』って言われたらどうですか？」と問いかけます。これにカミムラは「ハーレーダビッドソンが欲しいです！」と即答する一方で、酒井は少し悩みながら「めっちゃスペックのいいパソコン」と答えます。しかし、2人の意見に対して有吉は「なんというか……応援しがいがないよね（笑）」と言い放ちます。

続けて、髙木さんが「母と一緒に料理がしたい」という理由で包丁を希望したことを引き合いに出し、「これが国民栄誉賞を授与される人のコメントですよ。ハーレーダビッドソンが欲しい、スペックのいいパソコンが欲しい……絶対に国民栄誉賞を剥奪したい」と言い切り、これには2人ともぐうの音も出ません。

たまらず、酒井が「じゃあどう言ったらいいんですか？」と困り果てた様子で有吉に尋ねると、「私はね……100万円分もいらないです。1セット100円くらいの折り紙が欲しいですね。それで、鶴を折って平和を願いたい」と声高らかに宣言。ただ、これには2人とも「ずるっ（笑）！」と即座にツッコミを入れていました。

＜番組概要＞

番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER

放送日時：毎週日曜 20:00～21:55

放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット

パーソナリティ：有吉弘行

番組Webサイト：https://jfn-pods.com/program/27400

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