高橋ユウ 産後の体型変化も「新たな自分」飾らない姿で仕事と育児に向き合う原動力

フリーアナウンサーの森遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「KANEKA Good Chemistry」（毎週金曜14:30～14:55）。第一線で活躍するゲストを迎え、その輝きの源を探るインナーケア・ラジオプログラムです。多彩なゲストの日々の習慣や大切にしている想いに触れながら、心と体を整えるヒントをお届けします。

8月7日（金）の放送は、モデルで俳優の高橋ユウさんがゲストに登場。活動を続ける秘訣、心のスイッチの切り替え方についてお話を伺いました。

◆自然体でいることが活動の原動力

高橋ユウさんはモデルとして活躍する一方、ドラマや映画、舞台、情報番組のコメンテーターなど、幅広い分野で活動しています。2児の母として子育てや家族との日常もSNSで発信し、飾らない姿に多くの共感が集まっています。

2006年に雑誌の専属モデルとしてデビューして以来、モデルを続けながら、さまざまなジャンルの仕事に挑戦してきました。「モデルのお仕事に戻るたびに、初心にかえるというか。いつも刺激的なんですよね」と話し、モデルやバラエティなど、その仕事ごとに異なる自分を表現できることを楽しんでいるそうです。

活動歴を重ねても、「長くやっているって気持ちでは取り組んでいないんですよね。毎回『よろしくお願いします！ どう見えているかな？』」と、常に新鮮な気持ちで現場に臨んでいることを明かします。長く活動を続ける秘訣については、「変化を楽しむことが大切」だと語ります。

出産を経て体型が変化した際も、以前の自分に戻ろうとは考えなかったそうです。新たな自分に出会えたからこそ、その変化も含めて「モデル高橋ユウ」として表現していきたいと考えています。活動の軸にあるのは「飾らない・ありのまま・自然体」。きれいな自分だけを見せるのではなく、「ありのままの自分を見せることで、共感してくださる方と繋がっていけたら」という思いがあるそうです。

仕事と育児の両立について尋ねると、メリハリを大切にする姿が見えてきました。仕事中は育児からはいったん離れ、子どもたちと過ごす時間は仕事のことを忘れる。そうして意識を切り替えることで、それぞれの時間に全力で向き合えているといいます。仕事と育児という2つの軸があるからこそ、心地よく気持ちをリセットしながら取り組めています。「自然体で変化を受け入れ、上手にスイッチを切り替えること」が、自分らしく活動を続ける原動力になっています。

◆夫に学んだ「自分らしく挑む」姿勢

高橋さんにとって、現場へ向かう途中に飲むカフェラテは、気持ちを切り替える大切なルーティン。その一杯を飲むことで「今日も頑張ろう」と気持ちを整え、仕事へ向かうことができるといいます。

この習慣が始まったきっかけは、夫でキックボクサーの卜部弘嵩（うらべ・ひろたか）さんでした。交際中、練習前にブラックコーヒーを飲む夫の姿を見て、「一緒に飲もうかな」と思ったことが始まりです。高橋さんはラテを選び、次第に自分にとってのルーティンになっていきました。

「激しい練習を前に、コーヒーを飲んで心を落ち着かせる夫の姿を見て、私も一度深呼吸をしてから仕事に向かってみたいと思いました」と高橋さん。また、誰かと比較するのではなく、自分自身の強さをひたむきに追い求める夫の影響を受け、「ありのままの自分で現場に挑めたら」という思いを込めて、この一杯を味わうようになったそうです。

カフェラテは、運動前にも欠かせません。もともとはダイエット目的でしたが、今ではウエイトトレーニングやジョギングを通じて、自分のことを愛せる時間になっています。「今日も頑張ったね」と自分を褒められることも、運動を続ける理由の1つです。

普段はパーソナルトレーニングでウエイトトレーニングに取り組み、夫と一緒に朝のジョギングをすることもあります。さらに現在は、ランニングとワークアウトを組み合わせたレース「HYROX（ハイロックス）」にも挑戦しています。

HYROXは、1キロ走ったあとに1つのワークアウトをおこなう流れを8回繰り返す競技で、参加者は自分自身のタイムと向き合います。高橋さんは夫とともに放送当日に開催される「AirAsia HYROX Chiba」への出場を予定しており、収録スタジオでは「まずは完走を目標に頑張りたい」と意気込みを語りました。

そして、高橋さんはYouTubeにも長く取り組んでいます。長男がお腹にいる頃から「ユウちゃんねる」を始め、現在もコツコツと発信を続けています。普段の姿を届けるチャンネルについて、「家に遊びに来た感覚で見ていただきたいです」と呼びかけました。

高橋ユウさんをゲストに迎えた還元型コエンザイムQ10のカネカ提供「KANEKA Good Chemistry」、ぜひ、ポッドキャストもチェックしてください。

＜番組概要＞

番組名：KANEKA Good Chemistry

放送日時：毎週金曜 14:30～14:55

パーソナリティ：森遥香

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/gc//

番組公式X：@KANEKAGood_TFM

番組公式instagram：@kanekagoodchemistry_tfm