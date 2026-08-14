ABEMAオリジナルバラエティ『ダマってられない女たち season3』(毎週金曜22:00〜)#6が14日に配信される。

  • 『ダマってられない女たち season3』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

    『ダマってられない女たち season3』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

34歳差夫婦の新婚生活、やしろ優のフェムケアに密着

番組では今回、番組史上最大の年齢差となる34歳差夫婦に密着。年齢差を超えて結ばれた2人の驚きの馴れ初めと、ラブラブな新婚生活に迫る。

さらに、芸人・やしろ優のフェムケアに密着。出産後から約4年間、尿漏れに悩んできたというやしろは、運動をするロケでは大人用のおむつを着用することもあるほど深刻な悩みを抱えていることを告白する。

「どうやって治していいかもわからない」と語るやしろが、今注目されているフェムケア医療を体験。女性にとって身近でありながら、なかなか人には相談しづらいデリケートな悩みと向き合うやしろ。尿漏れ改善の最新治療とは。

【編集部MEMO】
『ダマってられない女たち』シリーズは、映像を通じてさまざまな女性の生きざまに触れ、自身の価値観と照らし合わせながら、“女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合うバラエティ番組。番組MCは数多くのドラマ出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐に渡り活動の幅を広げる俳優の剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題の芸人のヒコロヒーが務め、様々な環境で力強く生きる女性たちへの密着から“女性の幸せ”を見つめる。

出産後から尿漏れ、運動をするロケでは大人用のおむつを着用　深刻な悩みを抱えるやしろ優のフェムケアに密着　『ダマってられない女たち season3』
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