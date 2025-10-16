中学2年生で妊娠、気づいたきっかけはラーメン店「そのときにはもう妊娠5カ月だった」

ABEMAのバラエティ番組『ななにー 地下ABEMA』(毎週日曜20:00〜)#90が、12日に配信された。

中学2年生で妊娠

番組では、「波瀾万丈! 最強シングルマザー大集合! 壮絶な過去&リアルな今を激白SP」と題し、中学生でシングルマザーになった人や、10代で2人の子どもを出産した人など、5人のシングルマザーが登場した。

現在8歳の子どもを育てる山口小妃南さんは、中学2年生で妊娠。当時つわりなど身体の変化が全くなかったといい、「母とラーメン店に行って、『めっちゃお腹が大きくない?』と言われるまで妊娠に気づかなかった」「たしかに食欲はいっぱいあって、ラーメンの大盛り2杯とご飯みたいな結構な量を食べていたからお腹が出ているのかなと思っちゃっていたんですけど、そのときにはもう妊娠5カ月だった」と衝撃のエピソードを披露する。

現在8歳となった息子も登場

山口さんは、母に「そういうことしてへんよな?」と聞かれたときは「してない」と咄嗟に答えるも、翌日コンビニのトイレで検査をすると「もうくっきり陽性の線が出ていた」と妊娠が発覚。その後、「1カ月間中絶できる期間があったので、そこからは(家族と)毎日話し合いで……当時14歳で働ける年齢でもないし、結婚もできないので『頑張って働くから産ませてください』と言えない。子どものことを考えても14歳のお母さんに育てられて幸せなのか、いじめられるんじゃないかと悩んだ」と振り返る。

さらに、妊娠発覚のタイミングで彼氏とは別れていたといい、「妊娠したことは私の責任でもある。彼は第二の人生を歩めるんじゃないかと思って、『好きに生きて』と別れた」と告げたことを明かした。

苦悩の中、山口さんは自身の子どものエコー写真を見たことで出産を決意。スタジオには、現在8歳となった息子も登場し「ママは(普段)ちょっと厳しい」と子どもらしい素直なコメントに、スタジオのななにーメンバーは笑いに包まれた。

