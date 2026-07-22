ABEMAオリジナル番組『愛のハイエナ』の最新シリーズ『愛のハイエナ season6』#2が21日に配信された。

  • 『愛のハイエナ season6』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

    『愛のハイエナ season6』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

中学3年生で妊娠したののさんの人生を加護亜依がレポート

番組では、加護亜依が10代で出産した女性のもとを訪れ、ドラマの題材にもなった“14才の母”のリアルと、その後の人生をレポート。今回加護が取材した、ののさん(36歳)は、中学3年生の頃に2歳上の彼氏との子どもを14歳で妊娠し、15歳で息子を出産した。

彼氏と同棲生活を始めると「手をあげられるのは当たり前」「『俺の稼ぎでご飯を食べるな』と言われ、彼が寝たあとにご飯にふりかけをかけてトイレで食べていた」という過酷なエピソードを告白し、加護を驚かせる。

息子が誕生したのち、結婚をしたものの、「カッとなると周りが見えなくなる」「近所の人に通報されて……」と結婚生活は苦難の連続に。ある日、泣き出した息子に対し、夫が物を投げようとしたことをきっかけに「その時に目が覚めた」「子どもを抱っこして裸足で逃げた」と語ったののさん。この壮絶な過去に、加護は「鳥肌立っちゃった」と絶句した。

取材の最後には、現在20歳になったののさんの息子も登場。息子が語る母親への思いや、親子の絆にスタジオは感動に包まれた。

【編集部MEMO】
『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとさらば青春の光の4名が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。

中学3年生で妊娠、彼氏が寝たあとにトイレでご飯にふりかけ、結婚生活は苦難の連続…壮絶な過去に加護亜依も絶句「鳥肌立っちゃった」　『愛のハイエナ season6』
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