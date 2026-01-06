元TBSアナウンサーで俳優の田中みな実が3日、TBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30～19:00)に出演。Netflix話題作への出演に意欲を示した。

田中みな実

「“英語もいけるんだ”ってNetflixさんに知っていただきたい」

近年はドラマ出演が増え、俳優として大活躍中の田中。役者にとって“大きな目標”でもあるNHKドラマへの意欲を問われると、「そうですね。朝ドラ、大河っていうのは。やっぱり女優さんとしてなんか格が……」とコメント。ゲスト出演した永野は、「“女優さんとして”って言って、スタッフも笑わなくなりましたね。ホント自然。何年か前は、“女優として私は……”って夢語ってると、ブースでADが笑いをこらえてたりしてた」と暴露しつつ、「今は完全に女優?」と聞き、田中は、「はい」と自信を持って答えた。

また、永野がMCを務め、海外でもヒットしているNetflixの恋愛リアリティショー『ラヴ上等』の話題になると、「私も呼んで! 私も出たい! 恋リア出てないの。お願いお願い!」となぜか猛アピール。MCのラッパー・AK-69が、田中の名前を歌詞に使用していることを引き合いに出し、「勝手に使われてるから、AKさんの横に置いていただいて」と出演を熱望し、「これで世界にも知ってもらったら、女優業としても……」と魂胆を明かして含み笑い。「英語できるし。英語でコメントして、“この人英語もいけるんだ”ってNetflixさんに知っていただきたい」と野望を語ると、永野は、「図々しすぎない? 俺たちの力でヒットさせたのに」と呆れていた。

