オルタナティブヒップホップの新星It-Works、ワンマンライブ開催決定

浮遊感溢れる音楽性とフロー、アートワークやMVなどミニマリズムな世界観と独特のストリート感覚が国内外から注目を集めてきたIt-Worksが、最新アルバム『Still loading』をリリース。さらに9月24日（木）に渋谷WWWでのワンマンライブ『WWW presents It-Works ONE MAN LIVE loaded』の開催が決定した。
プロデューサーBig Animal TheoryやUKのラッパーNamani, Ashbeckらとのコラボレーション、そして2nd EP『Watch Your Step』のリリース以降、国内外の高感度なリスナーやストリートシーンから熱視線を浴び続けてきた、It-Works。これまで構築してきた美学とサウンドが凝縮された彼のこれまでとこれからを体感できる貴重な一夜となる。
＜リリース情報＞
It-Works
『Still loading』
配信中
https://It-Works.lnk.to/Stillloading
=収録曲=
1. Still loading
2. loose
3. why not
4. Twisted Boys feat. Gqsh has Friends
5. Giant flow (demo)
6. 24hrs
7. ss
8. above
9. uptoyou
10. Summer's ending
11. bye feat. ISLND
12. On my wrist
CREDIT
01, 02, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 12 / prod. Dannie Ramsden
06, 11 / prod. deuve
08 / prod. Dannie Ramsden, deuve
All songs Mixed / Mastered by Kimon Tarlton
Artwork / Kaisei Shiomi
＜ライブ情報＞
WWW presents It-Works ONE MAN LIVE『loaded』
2026年9月24日（木）WWW
OPEN 19:00｜START 20:00
出演：It-Works
チケット：e+(https://eplus.jp/it-works/)
¥3,000（税込｜オールスタンディング｜ドリンク代別）
問合：WWW 03-5458-7685
公演詳細：https://www-shibuya.jp/schedule/019999.php
※未成年入場OK