XG、LA「Head In The Clouds」にセカンドヘッドライナー出演　生バンド編成で全16曲披露

XGが8月8日（現地時間）、米カリフォルニア州パサデナのRose Bowlで開催された「HEAD IN THE CLOUDS Music & Arts Festival」にセカンドヘッドライナーとして出演。生バンド編成で全16曲を披露し、会場を沸かせた。

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「HEAD IN THE CLOUDS Music & Arts Festival」は、アジアのカルチャーを世界へ発信する88rising主催の音楽フェスティバル。2018年にロサンゼルスでスタートして以来、ヒップホップ、R&B、ポップを中心に、世界各地で活躍するアジア系アーティストが出演してきた。これまでニューヨーク、ジャカルタ、マニラ、中国などでも開催され、2026年3月には幕張メッセで日本公演が行われた。

今回のロサンゼルス公演には、XGのほか、KATSEYE、Rich Brian、BE:FIRST、ONE OR EIGHTらが出演。XGが同フェスに登場するのは、2023年のニューヨーク公演、ロサンゼルス公演に続いて3度目となり、今回はセカンドヘッドライナーを務めた。

大歓声に迎えられたXGは、「AWAKENING」からアカペララップ「THE VISION」へとつなぎ、続いてラップナンバー「WOKE UP」を披露。最新アルバム『THE CORE - 核』の収録曲8曲を軸に、「SOMETHING AIN'T RIGHT」「IYKYK」「LEFT RIGHT」「SHOOTING STAR」などの代表曲を織り交ぜた全16曲をパフォーマンスした。

フェス仕様のアレンジと生バンドによるダイナミックな演奏が各曲の新たな表情を引き出し、オーディエンスからは大合唱と歓声が巻き起こった。

Photo by Quinn Tucker

XGは現在、2026年2月のKアリーナ横浜公演からスタートしたワールドツアー『XG WORLD TOUR: THE CORE』を開催中。ツアーファイナルは2027年2月、東京ドームと京セラドーム大阪で各2公演、計4公演が行われる。

各会場の1日目は『XG WORLD TOUR: THE CORE FINAL "1"』、2日目は『XG WORLD TOUR: THE CORE FINAL "7"』と題し、それぞれ異なるコンセプトで開催。現在、ファンクラブ会員を対象としたチケット最速先行（抽選）を受け付けている。ツアーは今後、ヨーロッパ、オセアニア、北米を巡り、2027年2月のドーム公演でファイナルを迎える予定だ。

Photo by Quinn Tucker

「HEAD IN THE CLOUDS Music & Arts Festival: Los Angeles」

XGセットリスト

1. 「AWAKENING」〜「THE VISION」

2. 「WOKE UP」

3. 「GRL GVNG」〜「UNDEFEATED」

4. 「ROCK THE BOAT」

5. 「NO GOOD」

6. 「PS118」

7. 「GALA」

8. 「SOMETHING AIN'T RIGHT」

9. 「HYPNOTIZE」

10. 「TAKE MY BREATH」

11. 「IYKYK」

12. 「4 SEASONS」

13. 「IS THIS LOVE」

14. 「LEFT RIGHT」

15. 「O.R.B (Obviously Reads Bro)」

16. 「SHOOTING STAR」〜「SOARING」

『XG WORLD TOUR: THE CORE FINAL "1" & "7"』

2027年2月10日（水）東京ドーム

2027年2月11日（木・祝）東京ドーム

2027年2月27日（土）京セラドーム大阪

2027年2月28日（日）京セラドーム大阪