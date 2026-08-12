倖田來未、リミックス・シリーズ最新作配信決定、クラブサウンドへ大胆リミックス

倖田來未が、8月28日（金）に配信限定リミックスアルバム『Koda Kumi Driving Hit's 11』をリリースすることを発表した。

2009年よりスタートした『Driving Hit's』シリーズは、倖田來未の代表的なリミックス・シリーズとして、多くのファンに愛され続けてきた人気シリーズ。本作は約1年ぶりとなる最新作であり、シリーズ第11弾となる。

国内外で活躍するリミキサー陣が、それぞれの個性を生かし大胆にリアレンジし、多彩なダンスミュージックへとアップデート。シリーズを通して『Driving Hit's』は、時代ごとのクラブミュージックを取り入れながら、倖田來未の楽曲を新たな魅力を吹き込んできた。最新作『Koda Kumi Driving Hit's 11』も、その系譜を受け継ぐ全6曲を収録。ドライブにもダンスフロアにも映える作品に仕上がっている。

＜リリース情報＞

倖田來未

『Koda Kumi Driving Hit's 11』

2026年8月28日（金）リリース

Track 01 — Bow Wow (Hi-yunk Remix)

2022年2月2日にアルバム『heart』からの先行配信曲としてリリース。2022年3月2日発売のオリジナルアルバム『heart』（オリコン週間アルバムランキング9位）に収録された、ダンサブルでエネルギッシュな人気ナンバー。

Track 02 — Vroom (T-SK Remix)

2023年12月20日に先行配信。『TOKYO AUTO SALON 2024』タイアップソングとして話題を集め、2024年4月17日発売のオリジナルアルバム『UNICORN』のリードトラックとしても人気を博したアグレッシブなダンスナンバー。

Track 03 — Trust・Last -TYPE K- (Tim Hox Remix)

『仮面ライダーギーツ』主題歌として話題となった「Trust・Last」の倖田來未ソロバージョン「-TYPE K-」をリミックス。

Track 04 — LAST ANGEL (Sena Remix)

2007年11月7日に東方神起とのコラボレーションシングルとしてリリース。オリコン週間シングルランキング3位を記録し、2008年発売のアルバム『Kingdom』（オリコン週間アルバムランキング1位）にも収録された人気楽曲。本作では倖田來未ソロ・ボーカルバージョンを収録。

Track 05 — GOOD TIME feat. AI (TET$V Remix)

AIとの初コラボレーション楽曲として話題を呼び、フジテレビ系『Mr.サンデー』エンディングテーマにも起用。オリジナルアルバム『heart』収録曲。

Track 06 — 4 MORE (Hi-yunk Remix)

2021年11月15日に3か月連続配信リリース第2弾として配信された人気曲。『heart』にも収録されたエモーショナルなミディアムダンスナンバー。

Official Website https://rhythmzone.net/koda/