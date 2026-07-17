“きぃぃりぷ”こと鈴木綺麗が3月14日、東京・渋谷の国立代々木競技場 第⼀体育館で開催された「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」(以下TGC)に登場。

“きぃぃりぷ”は、2024年まで『egg』の専属モデルを務めたほか、2023年からは「渋谷女子インターナショナルスクール」のメイクアップ講師に就任。2025年にNetflix配信された恋愛リアリティ番組『ラヴ上等』で「きぃーちゃん」名義で出演し、話題を集めた。

今回のTGC出演の合間、マイナビニュースのインタビューに応じ、『ラヴ上等』出演後の反響などについて語った。

『TGC』出演は10代ぶり「SNSはビビりながら見たい」

――ランウェイを終えていかがですか?

もう10代ぶりでめちゃくちゃ緊張しちゃって緊張しちゃって、逆に興奮したんですけど(笑)。私が歩いていいのかなっていう感じで。SNSはビビりながら見たいと思います(笑)。でも楽しかった!

――『ラヴ上等』出演後の反響は?

日本だけじゃなく、韓国や台湾とかグローバルで(反響がありました)。ヤンキーやギャルは文化だったんだなと。ちょっと後ろめたさじゃないけど、陰で隠れて生きないといけないタイプかなと思ったんですけど、「見れてうれしい」って。世界って広いんだな、小さい世界を見ちゃってたなと思いました。韓国でお仕事に行っても「きぃーちゃんだ!」ってすごいウェルカムでした。

――『ラヴ上等』出演後の恋愛の変化は?

全然寄ってくる男がいない。寄ってきたと思ったら飲み友だったみたいな(笑)。出会えるだけたくさんの人と出会って、いろんな統計をとって、「結婚したいな」って思ってる人と結婚するのがいいなとは思っています。『ラヴ上等』大好きすぎて、ずっとモニタリングしてたいです。(シーズン2に)いるかもしれないですよ(笑)。

――魅力を感じる男性は?

孤独そうなやつ好きでしたけどね、ちょっと前まで。「かわいい、照らしてやりてえ」って(笑)。でも歌がうまくて、家庭的な人も好きだし、高身長も好きだし……。でもやっぱり私のことが好きな人がタイプですね。やっぱり異性として見れるのが大事で、エロくないと。あとは口説き続ける男性はやっぱ素敵だなって思います。男女で長く続くかを考えると、男性がずっと口説き続けたり、スキンシップだったり。すごい細かく見てますよ。

――新しく挑戦したいことは?

たくさんあるんですけど、まずは韓国でお仕事をいただくことが多いので、韓国語を覚えたいと思ったりとか、仲良いクリエイターやインフルエンサーと面白いコンテンツだったりとか。いろいろ動いているので、みなさん楽しみにしていてください。

(C)マイナビ TOKYO GIRLS COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER