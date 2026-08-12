Spotify、AIアーティストを「AI」と明示へ　新ポリシーの詳細を発表

Spotifyは、人工知能（AI）によって生成された音楽を使用しているアーティストのプロフィールに「AI Persona」バッジを付与する。

新たなポリシーは9月中旬から正式に施行されるが、AIアーティストの運営者は8月11日から、自らAIであることを申告できる。それ以外の場合、Spotifyが該当するプロフィールを確認し、AIアーティストと判断した場合にバッジを付与する。

「AI Persona」バッジが付いたアーティストの楽曲は、Spotifyのエディトリアルやアルゴリズムによるおすすめには表示されなくなる。ただし、そのアーティストをフォローしているユーザーに対するパーソナライズされたおすすめには表示される場合がある。

Spotifyによると、対象となるのは「フォトリアルなAI生成のアイデンティティ」を使用しているように見えるアーティストのプロフィールだ。特に「一定のリスナー数など、定められたオーディエンスの基準を満たした」アーティストを中心に対象とすることで、ユーザーが訪れるアーティストプロフィールの大部分をカバーする方針だという。

「AI Persona」バッジはアーティストのプロフィールだけでなく、検索結果やプレイリスト上の楽曲にも表示される。また、そのAIアーティストの運営者が自らAIであることを申告したのか、それともSpotifyが「確認を行い、十分な情報に基づいて判断した」のかもユーザーが確認できる。

Spotify側の判断でバッジを付けられたアーティストには、自らAIであることを申告する機会が与えられるほか、誤った判断だった場合には異議を申し立てることもできる。

ここ数年、ストリーミングサービスではAI音楽が急速に増加しており、Sienna RoseやThe Velvet Sundownなど、AIによるペルソナを用いたアーティストが数百万回の再生を獲得している。Spotifyはすでに、AIツールを使って制作された音楽を識別するための「AI Credits」や「SongDNA」といった機能を導入している。

Spotifyによれば、今回の「AI Persona」バッジは、「そのプロフィールが実在する人間を表しているのか」という問題に対応するためのものだという。リスナーからは、「人間だと思っていたアーティストのプロフィールが、実はAIによって生成されたペルソナだった」と後から知ることに対して、圧倒的に否定的な反応が寄せられているという。

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From Rolling Stone US.

2025年11月、Breaking Rustというアーティストの「Walk My Walk」という曲が、ビルボードのカントリー・デジタル・ソング・セールス・チャートで1位を獲得。AIで生成されたにもかかわらず、Spotifyで3000万回近く再生されている