ハピプリバースデー、ハピプリセレクション、ハピプリメモリアル、ザ・ハピプリベストテンなどこれまでに独自の切り口でプリティーシリーズ各作品の商品、イベントを展開してきたグルーヴガレージが、15周年を記念したスペシャルイベント『Pretty Rhythm-The Origin-』を2026年4月25日(土)より5月10日(日)の期間、ボークス秋葉原ホビー天国2 7Fイベントフロアにて開催することが決定した。

今回の新規描き下ろしイラストは『プリティーリズム・オーロラドリーム』『プリティーリズム・ディアマイフューチャー』2作品のキャラクター原案を担当した渡辺明夫氏によるもの。『-The Origin-』のタイトル通り、原点に立ち戻り、余すことなくキャラクターおよび作品の魅力が溢れる仕上がりとなっている。

このイラストの魅力を活かしたイベント先行商品のラインナップは以下となる。

イベント会場では、1,000円(税込)購入するごとに1枚、描き下ろしイラストを使用した特製カードを進呈(なくなり次第終了)。さらに3,000円(税込)購入するごとに参加できる1回ガラポンチャレンジで、日替わりキャラクターのぼり(※のぼりポールは付属しない)がプレゼントされる。

商品も、展示物もいっぱいの本イベント、開催はゴールデンウィーク期間なので関東方面に足を運ぶ人はぜひ参加してみよう。整理券情報についてはSRニュース(秋葉原ホビー天国2 店舗ブログ)にて。

なお、イベント商品の事後通販はGrooveGarageプリティーシリーズストアにて販売を予定(再販が難しいものは取り扱い無し)。

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