昨年の年末年始に第二回目が開催され、話題を呼んだつくみずによる漫画『シメジ シミュレーション』(KADOKAWA刊)の物販イベント『アキバ シミュレーション』の第三弾『アキバ シミュレーション2026』が、2025年12月13日(土)～2026年1月12日(月・祝)に、東京・秋葉原のボークス秋葉原ホビー天国2、6階フロアにて開催されることが決定した。

メインビジュルは、今回もつくみずによる新規描き下ろし。テーマは「押入れ生活をやめて無人島に行ってみた。」。穴掘り部が掘った穴に入っていったら、その先は無人島だった……という設定になっており、着いてしまったものは仕方がないと、その無人島生活を思い思いに楽しむ『シメジ シミュレーション』の登場人物たちが描かれている。また背景には、イベント開催場所であるボークス秋葉原ホビー天国2のビルが海の中に描かれている点も注目。今回のイベントでも前々回、前回と同様、『少女終末旅行』コーナーも設けられ、つくみずファンにとっては、つくみずワールドを存分に楽しめる年末年始のイベントとなる。主催は、つくみず作品をこよなく愛すグルーヴガレージ。ここでは、会場で発売される新商品を紹介する。

■A4クリアファイル：550円(税込)

■B2タペストリー：4,400円(税込)

■ラバーマット：3.850円(税込)

■缶バッジ(56mm)全6種：各495円(税込)

■アクリルスタンド6種：各1,650円(税込)

■アクリルミニジオラマ：2,420円(税込)

■アクリルキューブ：1,100円(税込)

■マグカップ：1,980円(税込)

■クリアポーチ：2,310円(税込)

■クリアしおリセット：660円(税込)

■マルチクロスセット：1,210円(税込)

■入道雲TシャツM/L/XL：各3,960円(税込)

以下は、イベント先行新商品となる。

■缶バッジ第2弾(全7種／トレーディング)(75mm)：715円(税込)

■アクリルスタンド2種：各1,650円(税込)

■オモテウラァクリル1,430円(税込)

■アクリルコースター：1,760円(税込)

■ラバーマット3,850円(税込)

■GG3耐ステッカー：990円(税込)

■アクリルものさし：1,320円(税込)

■マグネットステッカー：2,200円(税込)

■トートバッグ：2.750円(税込)

■Tシャツ2種(M/L/XL)：各3,960円(税込)

■パーカー(M/L/XL)：各7,700円(税込)

さらに、同時開催される『少女終末旅行』コーナーで販売される新商品は以下のとおり。

■ヌコミニフギュア(ポリストーン製)：2.750円(税込)

■謎の石像ミニフギュア(ポリストーン製)：2.750円(税込)

■絶望となかよく38式歩兵銃弾キーホルダー(ver.2)：2,750円(税込)

ここで紹介した商品以外にも、グルーヴガレージよりこれまでに発売された『シメジ シミュレーション』『少女終末旅行』関連の商品も販売される。また、1,000円(税込)購入するごとに1枚、以下のカード(全7種/なくなり次第配布終了)がプレゼントされ、3,000円(税込)購入するごとに1回、貴重な描き下ろしイラストのラフを使用したアクリルチェーンが1日3名に当たるガラポン抽選に挑戦できるので、こちらも注目しておきたい。

描き下ろしイラストのラフを使用したアクリルチェーン

(C)つくみず/KADOKAWA (C)つくみず・新潮社/「少女終末旅行」製作委員会