第67次南極観測隊及び「しらせ」の2025年11月19日(水)出航スケジュールにあわせ、11月7日(金)～11月24日(月・祝)の期間、東京・秋葉原のボークス秋葉原ホビー天国2、1階にて、第6回となる「宇宙よりも遠い場所」✕「日本極地研究振興会」のミニ物販イベントが開催されることが決定した。

※出港日に関しては、文部科学省の第166回南極地域観測統合推進本部総会で決定された予定であり、諸般の情勢により変更される場合がある。

本イベントには、「よりもい」ファンはもちろん、南極観測隊関係者まで会場を訪れるなど賑わいを見せ、今や秋の秋葉原定例イベントとしてすっかり定着している。今回の新規描き下ろしイラストは、ペンギン饅頭号と雪上車を背景にした、キマリ、報瀬、日向、結月の4人の姿を描いたものとなっている。

1階特設コーナーには、第67次南極観測隊及び「しらせ」出港までのカウントダウンパネル、新規描き下ろしイラストを使用した等身大パネルを設置。物販コーナーでは主催のグルーヴガレージが手掛ける新商品を含む「よりもい」商品が多数販売されるほか、国立極地研究所内の人気スポットである南極・北極科学館(休館日：日曜・月曜・第3火曜・祝日・夏季休業日・年末年始)で、日本極地研究振興会が運営するミュージアムショップのみで取り扱われている南極観測隊記念商品や、貴重な極地関連資料、さらには前回から参加している、SHIRASE5002活用事業活動を行うWNI気象文化創造センターの商品も販売される。

今回のイベントで販売予定の新商品は以下の通りとなっている。

このほかにも、グルーヴガレージが手掛ける「よりもい」商品を多数販売。さらに、「宇宙よりも遠い場所」商品を1,000円(税込)購入するごとに1枚、特典として2025年描き下ろしイラストを使用した名刺大カード全5種がランダムで1枚プレゼントされるので、こちらも注目しておきたい。

なお、特典はなくなり次第終了で、日本極地研究振興会/ WNI気象文化創造センターの商品は特典対象外となる。

また、67次隊記念品ほか、日本極地研究振興会/WNI気象文化創造センターの商品は以下の通りとなっている。

