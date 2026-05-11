5月が始まり、だんだんと新しい環境にも慣れてくる今日この頃。自分時間に、手軽に買える材料で贅沢な気分に浸れる‟紅茶キャラメル”はいかが……??

1927年生まれの日本の紅茶ブランド・日東紅茶が公式Instagramが投稿したレシピが、話題を呼んでいます。

今回作るのは、約30個分の紅茶キャラメル。茶葉や特別な製菓材料は不要で、アールグレイの紅茶ティーバッグを使います。

熱湯100ccを注いだグラスの中に、ティーバック3袋を投入。10分ほど蒸らして濃いめの紅茶液を作ります。

続いて、鍋に無塩バター50gときび砂糖80g、水あめとはちみつ各15gを入れて中火で加熱。材料が溶けたら先ほど作った紅茶液と生クリーム200ccを加えて、弱火から中火で全体がとろっとするまでさらに混ぜ合わせます。

30分ほど混ぜてとろみを出し、冷たい水に一滴落とした際に固まる程度の質感になればOK。煮詰めすぎず、鍋の内側に少し跡がつくくらいで仕上げるのがポイントだそう!

あとはクッキングシートを敷いた型に流して冷蔵庫に3時間以上入れ、包丁で好みのサイズにカット＆クッキングシートで巻けば完成!! 急ぐ場合は、冷凍庫で1時間冷やしてもOKとのこと。

週末のティータイムや、家事の合間のお供にぜひ味わってみては?