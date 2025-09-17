お笑いコンビ・納言の薄幸が11日、YouTubeチャンネル『動画、はじめてみました【テレビ朝日公式】』に出演。入院中のお見舞いエピソードを明かした。

入院中は“レモンサワーに近いジュース”を研究

7月末から11日間、体調面の不調により、検査入院していた薄幸。元・尼神インターのナ酒渚と相席スタート・山崎ケイに心配されると、「“私は酒を飲みますよ”って言ったら、お医者さんが“まあいいですよ”って言ってくれたんで。退院初日から飲んでるし」と回復したことをアピール。病室にお見舞いに行ったという渚が、「テーブルに氷あって。“お酒飲んでるの?”って聞いたら、“レモンサワーに近いジュース開発してます!”って」と暴露すると、「毎日研究してた」と笑いながら返した。

また、見舞い客について、「60人以上来ましたね」と明かした薄幸は、「ちょっとだけ度は超えてました。楽しいんですけど……」とあまりの多さに苦笑い。続けて、「やす子が1日中お見舞いに来てくれて」と話しつつ、「他の人が来たら、“あーいらっしゃいませー”って」と吐露。さらに、その日は、ゆにばーす・はらも来たというが、「やす子が気遣いすぎて、わけわかんなくなって。“ずっといなくていいんですよ。帰ってくださいー”って。追い出したんですよ」と打ち明け、渚は、「お前や!」と思わずツッコんだ。

さらに、薄幸は、元ダイヤモンドの野澤輸出のエピソードも披露。野澤は、先月、腹痛を訴え救急搬送されたが、「“明日行くね”って言ってくれて。当日、“お腹痛くなっちゃった”って、救急車でお見舞い前に運ばれた」と打ち明け、「“大丈夫だったから行くね”って、私の病院に来てくれて。病院をハシゴして」と告白。野澤は、胆石が5つ見つかったほか、虫垂炎と逆流性食道炎も発症していたため、入院して手術を受けたが、山崎は、「ちゃんとみんな病気する年になってるね」としみじみつぶやいていた。