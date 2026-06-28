「“前とは違うな”ってことがいっぱいある」俳優の羽田美智子が、年を重ねてからの不調を明かした――。

羽田美智子

五十肩の体験談を告白「涙が出るタイプの五十肩だった」

17日に更新されたYouTubeチャンネル『羽田美智子のChange of Life』では、五十肩の話題に。「私も涙が出るタイプの五十肩だった。本当に痛かった」と語った羽田は、「ある日突然、夜中になんか重いなぁと思って。眠れないぐらいだんだん痛くなってきて」「朝起きたら、何これ? って。手が5センチも上がらない。水道に手を伸ばそうと思ったけど、手が伸びなくて」と右手がまったく上がらなくなってしまったと明かした。

「急いで整形外科に行った」という羽田は、「“これにはステロイドの注射がてきめんに効くから、やりましょう”って言われて。やってもらったら、やった瞬間からジワーッと効いてるのがわかって。終わったあとに、あれ? って感じで。舞台に初日に行けた」と回想。しかし、「また出てきたりする。また痛いの。今また痛くなってきちゃって……」と打ち明け、「日によって調子のいい日もあるし。イタタタ……っていう日もある。これ何なんだろう?」と悩ましげにつぶやいた。

「ごまかし、ごまかし、生きている感じ。正確には痛い。何か取るときにピキンと来て、イテテテってなるけど、まあ取れるからいいやみたいな」と五十肩とやんわり付き合っている様子の羽田。57歳になり、「年を取るって大変なこと。目もかすんでくるし、なんかもう全部です(笑)」と苦笑しながら、「ポジティブ思考だけではどうにもならないこともあるので。私も“楽しんで行きましょう! ”とか言ってるけど。やっぱり前とは違うなってことがいっぱいある」と本音を明かしていた。

視聴者からは、「五十肩、ほんと痛いですよね」「今まさに激痛で転げ回る五十肩です」「涙がでるほどの痛みわかります」「我慢できないほどの痛みは本当に辛いですよね」「今、まさに五十肩まっさかり……」など共感する声が寄せられている。