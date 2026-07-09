「どこか似ていて…」羽田美智子が“運命”を感じた共演者とは

俳優の羽田美智子が8日、都内で行われたテレビ朝日系ドラマ『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』(7月11日スタート 毎週土曜23:00～23:30)の制作発表記者会見に登壇。息子を演じたACEes・深田竜生に抱いた“親近感”を語った。

羽田美智子

ACEes深田竜生、“母”羽田美智子は「実際のお母さんに雰囲気がすごく似ている」

今作で夏輝(深田竜生)の母・武宮十和子役を演じる羽田。会見でドラマの内容にちなみ、「もし恋をしたら誰に恋愛相談するか」と聞かれると、深田は「羽田さん」と回答し、「本当にやさしいお母さんなんです」と話す。

羽田が、「どこか似ているんです。なっちゃん(夏輝)と深田くんもリンクしているし、深田くんと私自身もどこか似ていて……運命で親子役やっているのかなって感じもする」というと、深田も「(羽田は)僕の実際のお母さんに、雰囲気がすごく似ているんです。だから僕は芸能界のお母さんだと思って……」と羽田への思いを明かしていた。

また、作中の武宮家の好きな部分を聞かれた羽田は、「家族が一致団結していて、人がたくさん集まるところ」と回答。続けて、「風通しがいいと言うか、秘密ごとがないんですね。秘密にしたくてもみんなが察したり気づいたり。みんなで問題を解決していこうという姿勢があって」と説明する。

制作面においても同様の空気感を感じているそうで、「いいものを作ろうというテーマのもとに、みんなができる限りのことをやっている感じがして、すごく気持ちのいい現場だし、お家です」と笑顔で語っていた。

この日の会見には、羽田のほかACEesの深田と浮所飛貴、田辺桃子、井上肇、ドラマで武宮家の犬・ロックとして出演している犬の有楽も登場した。

『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』あらすじ

主人公・武宮夏輝(深田竜生)は、大学受験を控えた高校3年生だが、夏休み直前につきあっていた彼女にフラれたうえに、模試はE判定だらけ。最悪の状況のなか、見かねた姉のはからいで、姉と同じ大学に通うボーイフレンド・小早川蒼汰(浮所飛貴)に家庭教師をお願いすることに。

最初は、さわやかすぎる蒼汰をいけ好かないヤツだと思っていた夏輝だが、蒼汰がふいに見せる笑顔や「よくがんばりました!」と無邪気に頭をなでてくれる仕草に、思わずドキッとしてしまい、いつしか気になる存在になっていく。