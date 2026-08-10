「西表島ホテル by 星野リゾート」(沖縄県八重山郡)は10月1日から「Iriomote Starry Night」を開催する。

西表島は、国内で初めてダークスカイ・インターナショナルによる「星空保護区」の認定を受けた西表石垣国立公園に位置している。夜には、88のうち84もの星座や21個ある1等星の全てを見ることができ、日本で最も多くの星座を見ることができる地域。年間を通して温暖な気候で、10月でも平均気温26度と暖かく、夏に比べて日没時間も早まるため、夕食後のくつろぎのひとときに星空観賞を楽しむことができる。また、5月～9月末頃までウミガメが産卵・孵化に訪れる浜でもあるため、ビーチで星空観賞を思う存分楽しめるよう、10月以降の開催に至った。頭上から水平線にまで広がる星空を見ることができる月ヶ浜で、自然本来の星の美しさを視界いっぱいに堪能できる。開催期間は2026年10月1日～12月25日。参加は無料で予約も不要となっている。

「月ヶ浜」に星空を楽しむための空間を用意

星空を楽しむための空間

ホテル目の前の月ヶ浜では、水平線から頭上を越えてさらに後方まで広がる、プラネタリウムを超える星空の絶景を楽しめる。その絶景を快適に楽しむために、ビーチマットやクッションなどを設えた星空観賞の空間を用意。寝転びながら鑑賞できるので、波の音に耳を傾けながらゆったりと星空を楽しむことができる。

星空をイメージしたオリジナルドリンク

星空をイメージしたドリンク

月ヶ浜での星空観賞をゆったりと楽しめるように、2種類のオリジナルドリンクを用意する(各1,500円)。夜の海と星々が溶け合う様子を表現したブルーのドリンクや空に瞬く星屑を思わせるルビーレッドのドリンクなど特別な星空をイメージしている。

満天の星に没入するためのプロローグ、星空案内

西表島の星空

この季節見られる星座や八重山に伝わる星座にまつわる神話など、ホテルスタッフが案内。本州ではなかなか見られない星座や、見慣れた星座が描く独特の傾きなど 、月ヶ浜で星空に包まれる時間をより深いものへとつなげる。