山形県はこのほど、「山形市ラーメン広報大使」を創設し、お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの「すがちゃん最高No.1」さんに委嘱した。

山形市ラーメン広報大使は、多種多様な「山ラー」(山形市のラーメン)の魅力を広く国内外へ発信し、同市の「ラーメンの聖地」としてのブランドイメージと知名度向上を図るため、創設された。山ラー大使は、更なる山ラーのブランディングやラーメンを通じた観光振興などに寄与し、山形市をラーメンで盛り上げる役割を担う。

すがちゃん最高No.1さんは山形市出身であり、ラーメン好きを公言している。イメージカラーである赤と白が「ラーメンの聖地、山形市」のイメージカラーと重なることに加え、「最高No.1」という名前が、山形市が誇る、ラーメン消費額日本一のイメージと高い親和性を有していることから、同大使に就任した。今後、独自のキャラクターを通じて、より多くの人々に山ラーの魅力を発信する。

「山形市ラーメン広報大使に選んで頂いて大変光栄です。幼い頃から山形のラーメンをこよなく愛していて、多い時には1日3食ラーメンだったこともあります。成人男性の体の水分の割合は60%程と言いますが、僕の体の99%は山形のラーメンと言っても過言ではありません。残りの1%は最上川の水です。食にうるさい相方のギャル2人と山形でラーメンを食べる機会が何度かあったのですが、2人ともネイルを光らせながら『やばい!美味すぎるんだけど』と語彙力を溶かしながらも絶賛してくれたので、山形のラーメンは県外のどの人でも唸らす最高の食文化だと感じています。この魅力を全国に広められるよう山形のラーメンを啜りながら獅子奮迅の働きをしていきたいと思います」(すがちゃん最高No.1さん)