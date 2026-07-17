星野リゾートでは、夏の厳しい暑さを避けて快適に過ごすために、心地よい夜を演出するナイトイベントを全国の運営施設で開催している。今回はその中から、各地の魅力を活かした4つの夜のイベントを紹介する。

「星のや沖縄」(沖縄県中頭郡)では8月31日まで、爽やかな海風が吹き抜けるインフィニティプールを舞台に、三線の音色に癒やされる「宵涼みナイトプール」を実施する。日中の暑さを忘れて心身ともに涼めるプログラムで、夕暮れ時にはシャンパンカクテル、星が灯り始めた頃にはスプーンカクテルを提供する。夜が深まる頃には、沖縄生まれのお酒も味わえる。

「OMO5東京五反田」(東京都品川区)では9月30日まで、東京の熱帯夜を涼しく過ごす「満チル☆五反田ナイト倶楽部～天空の夏涼み～」を開催する。会場となる地上60mの空中庭園は、夏祭りの定番「水風船」をテーマに装飾され、五反田の名店の味を集めたアイスや、冷たいビールなどの限定メニューを楽しめる。スタッフやゲスト同士で楽しむ乾杯タイムも用意する。

「BEB5沖縄瀬良垣」(沖縄県国頭郡)では8月31日まで、泡盛をカジュアルに楽しむ「NEO 泡盛 Summer Night」を実施する。沖縄のを代表するお酒・泡盛を、見た目も華やかで飲みやすいスタイルで提案。今年は、ユニークなパッケージから選んで楽しむ「トロピカルフローズンカクテル」が新登場。泡盛のボトルを活用したカラフルな装飾空間の中で、沖縄の夏の夜を過ごすことができる。

BEB5沖縄瀬良垣「NEO 泡盛 Summer Night」

「西表島ホテル」(沖縄県八重山郡)は9月26日まで、国内初の星空保護区に認定された西表島の星空を眺める「ティンガーラディナークルーズ」を開催する。1日1組限定のクルーズで、遮るもののない船上で、刻々と移ろう夕景から満天の星空を眺めつつ、島ならではのシーフードプラッターを味わえる。船首の特別な空間の中で、優雅な食後酒を満喫できる。