夏の風物詩といえば「花火」。学生時代に家族や友人と手持ち花火を楽しんだり、友人や恋人と花火大会へ出かけたり、自宅でゆっくり打ち上げ花火を眺めたりと、花火に関する思い出がある人は少なくないだろう。

今回は、マイナビニュース会員300人を対象に2026年7月24日に実施した、花火に関するアンケートの結果を紹介する。

どっちが多数派......?

あなたは「『手持ち花火』と『打ち上げ花火』どっち派?」という究極の2択を聞いてみた。皆さんの回答は、多数派? 少数派?

――結果は次のページで!