夏の風物詩といえば「花火」。学生時代に家族や友人と手持ち花火を楽しんだり、友人や恋人と花火大会へ出かけたり、自宅でゆっくり打ち上げ花火を眺めたりと、花火に関する思い出がある人は少なくないだろう。
今回は、マイナビニュース会員300人を対象に2026年7月24日に実施した、花火に関するアンケートの結果を紹介する。
どっちが多数派......?
あなたは「『手持ち花火』と『打ち上げ花火』どっち派?」という究極の2択を聞いてみた。皆さんの回答は、多数派? 少数派?
――結果は次のページで!
レポート
掲載日
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
【岡山県】「晴れの国おかやま」を1泊2日で満喫! 絶景、旬のフルーツ、アクティビティを楽しむモデルコースを紹介
【ラーメン消費額日本一】「山形市ラーメン広報大使」に山形出身のぱーてぃーちゃん・すがちゃん最高No.1が就任 -「山ラー」の魅力を発信へ
山梨県・リゾナーレ八ヶ岳、「究極の山梨ワインステイ」提供 - 希少ワインを堪能、テイスティングセミナーやスペシャルディナーも
星のや京都、奥嵐山の秋を愛でる2泊3日の滞在プログラム提供へ - 紅葉を模した特別料理、舟遊び、オオモミジの下でおこなう深呼吸など
鹿島アントラーズのホームで“ピッチ泊”体験、茨城県産野菜の「サステナブルBBQ」も楽しむ特別キャンプ
ご当地グルメ、温泉、遊園地、アクティビティ、新商業施設、ホテル・旅館など、日本国内のご当地ネタから海外ネタまで、レジャー・旅行に関する情報をお届けします。