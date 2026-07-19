「西表島ホテル by 星野リゾート」(沖縄県八重山郡)は9月1日から、「西表ジャングルリセット滞在」(1名あたり57,000円～)を発売する。

朝のジャングルヨガ

同プランでは、朝のジャングルヨガで身体を目覚めさせ、モーニングBOXで1日の活力をチャージ。日中は雄大な自然の中で身体を動かして心地よい疲労感を得る。夕食では、島で親しまれているハーブをふんだんに使った鍋で身体を芯から温め、入眠の準備を整える。夕食後、波音を聴きながらゆったり過ごす部屋でのひとときが、質の高い眠りへとつながる。大自然の力を全身に浴び、心身ともに健やかさを取り戻す2泊3日のプログラム。

期間は2026年9月1日～11月30日、対象日は期間中の金曜日チェックインから2泊3日。料金は1名あたり57,000円〜(税・サービス料込)。2泊分の宿泊費、朝食2回(ビュッフェ、モーニングBOX)、夕食(身体を芯から温めるハーブ鍋)、ジャングルヨガ、クワンソウ茶セット、快眠の指南書が含まれる。1日1組限定 (1組2名まで)。公式サイトにて1ヵ月前18時まで予約を受け付ける。

ジャングルヨガで心身の巡りを整える

朝、亜熱帯の原生林に囲まれ、ジャングルヨガを行う。視界いっぱいに広がる常緑樹のダイナミックな緑は日々の目の疲れを和らげ、鳥のさえずりや揺れる葉音は安心感を与える。また、冬の乾燥した本土とは対照的に、亜熱帯の植物が育んだ天然ミストに包まれる。生命力あふれる瑞々しい香りの中で深呼吸をすることは、心身が癒される特別な体験。ジャングルの木漏れ日を全身に浴びて体を動かし、1日をエネルギッシュに過ごすための本来の健やかなリズムを取り戻す。

ジャングルヨガ

朝食で1日の活力をチャージし、自然体験でダイナミックに動く

朝の木漏れ日の中で、1日の活力をチャージするモーニングBOXを用意する。強い日差しを浴びて育つゴーヤや島らっきょうのピクルス、紅芋のポタージュ、ローストビーフやツナを挟んだサンドイッチなど、ビタミンやたんぱく質で身体の芯から活力を呼び起こすメニュー。

活力をチャージするモーニングBOX

活力を満たした後には、カヤックやトレッキングなどさらに西表島の本格的な自然体験で、ダイナミックに身体を動かすプログラムを用意している。普段とは異なる濃密な自然の中での体験は、心地よい疲労感と圧倒的な開放感を得ることができる。

ハーブをふんだんに使った鍋で、体を芯から温める

夕食では、島で親しまれているハンダマやうりずん豆、クワンソウなどの野菜を贅沢に使ったハーブ鍋で身体を芯から温める。良質なタンパク質と温熱効果で、日中の自然体験で能動的に使い切った身体をじっくりと解きほぐし、夜の深い休息に向けた準備を整える。

身体を芯から温めるハーブ鍋

眠り草「クワンソウ」茶や快眠の指南書で心地よい睡眠へ

部屋には、古くから眠り草として親しまれているクワンソウ茶を用意。就寝前に窓の外から聞こえてくる波音に耳を傾け、温かいお茶を楽しむ。さらに、スムーズな入眠をサポートする「快眠の指南書」に加え、安らぎを与える暖色系の間接照明も相まって、心身を優しくリセットし、心地よい眠りへ導く。