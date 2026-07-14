大東建託は2026年7月8日、「いい部屋ネット 街の住みここちランキング2026＜山形県版＞」「いい部屋ネット 住みたい街ランキング2026＜山形県版＞」を発表した。調査は2022年〜2026年(一部2019年〜2021年を追加)に山形県在住20歳以上の男女6,498名を対象にインターネットで実施。住みここちランキングは現在居住している街への評価をもとに、住みたい街ランキングは回答者が入力した自治体名への投票数をもとに集計した。

いい部屋ネット 街の住みここち・住みたい街ランキング2026＜山形県版＞

住みここちは東根市が昨年2位から1位へ、天童市と山形市が続く

「街の住みここちランキング2026＜山形県版＞」では、東根市が昨年2位から順位を上げて1位となった。2位は天童市、3位は7年連続で山形市となった。東根市は、さくらんぼやりんごをはじめとした山形県有数の果樹産地。山形空港や新幹線停車駅のさくらんぼ東根駅、東北中央自動車道ICを有するなど交通利便性が高く、商業施設や医療機関も整っている点が評価された。

また、5位には西置賜郡白鷹町がランクインした。白鷹町は、東西を分けるように最上川が流れ、東部は白鷹丘陵、西部は朝日山系に囲まれた自然豊かなエリア。因子別では「静かさ治安」「親しみやすさ」の2因子で1位の高い評価を得た。

住みたい街は仙台市が6年連続1位、東京23区と山形市が続く

「住みたい街ランキング2026＜山形県版＞」では、仙台市が6年連続で1位となった。2位は3年連続で東京23区、3位は3年連続で山形市だった。4位は5年連続で天童市、5位は2年連続で横浜市がランクインした。

一方、「今住んでいる街に住み続けたい」と「住みたい街が特にない」を合わせた割合は73.6%となった。昨年に引き続き、現在暮らしている街を評価する傾向が見られた。

TOP10外の自治体では川西町が「静かさ治安」で上位に

自治体因子別順位トピックス

「住みここちランキング2026＜山形県版＞」のTOP10外では、因子別ランキングでも特徴が見られた。「静かさ治安」では東置賜郡川西町が3位にランクインした。